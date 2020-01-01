توزيع مطهرات و"كزلك" على عمال النظافة: واجبنا نحميكم

لأنهم يعملون فى ظروف صعبة، ودخولهم المادية بسيطة لا تكفى احتياجاتهم، بادر مجموعة من الشباب المتطوعين بجمع تبرعات لشراء أحذية لعمال النظافة «كزلك» لحمايتهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها، أثناء عملهم وتعاملهم مع المخلفات.

«عمال النظافة.. صُناع الجمال»، انطلقت الحملة تحت هذا الاسم بقيادة ياسر أبوسما من سوهاج، بهدف دفع الناس لتقديم الشكر لعمال النظافة من خلال التبرع بالمال لشراء أحذية جديدة لهم، خصوصاً أن أحذيتهم القديمة بها كسور وتمزُّق قد لا تحميهم من الخطر: «السادة عمال النظافة بالوحدة المحلية لقرية إدفا، نحن نعتبرهم سادة لأنهم لم يخافوا من العمل فى ظل الظروف الحالية، نقول لهم من خلال حملتنا: شكراً لكم يا صناع الجمال، أنتم محل حب وتقدير واحترام، وخير منا جميعاً، شكراً لجهودكم المبذولة للمحافظة على نظافة البلد وجماله». «أنقذوا عمال النظافة»، حملة أخرى انطلقت فى محافظة الإسكندرية تحت إشراف عبدالفتاح هاشم، موظف بشركة خاصة، وهى لا تهدف فقط إلى توفير أحذية لعمال النظافة بل أيضاً مطهرات وكمامات وقفازات: «عمال النظافة دوماً مهمَّشين، لا يوجد من يهتم بهم، أو يقدر مجهودهم، بالعكس الناس تتعامل مع المخلفات التى تلقيها فى الشارع أو فى صناديق القمامة بمنتهى العشوائية، فلا يتم إغلاقها منعاً لتسرب أى فيروسات أو أوبئة على الأقل فى الفترة الحالية، وحتى شركات النظافة التى يعمل بها هؤلاء العمال لا يركزون على كيفية حمايتهم بل ينصب تركيزهم على مستوى النظافة، لذا أطلقنا حملتنا».

نتيجة الحملة حسب «عبدالفتاح»، ظهرت مبكراً، من خلال استجابة بعض شباب المحافظة الذين انطلقوا لتوزيع أحذية ومطهرات مجاناً على عمال النظافة: «تخصصى فى شركتى هو السلامة والصحة المهنية، وهو ما جعلنى أدرك حجم المخاطر التى يمر بها هؤلاء العمال، وأبسط شىء أقوم به بالنسبة لهم هو توزيع وجبة مجانية أسبوعياً فى العجمى وضواحيها، ولا أستطيع وصف فرحتهم بالاهتمام بهم».