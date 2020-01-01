"نهى" تشارك في تحدي الخير بوجبات "فسيخ ورنجة"

04:32 ص | السبت 28 مارس 2020
هدية «نهى» لعشاق الفسيخ

هدية «نهى» لعشاق الفسيخ

كتب: جهاد مرسى

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بينما سارع البعض إلى توزيع سلع غذائية وأدوية وإعانات مادية على الأسر الفقيرة، كانت هدية نهى الصادق لهم مختلفة، وتلقى قبول عشاق الأكلة الشعبية المتوارثة. «فسيخ ورنجة وسردين بالعيش والليمون والبصل، لـ3 أسر مجاناً، ولحد باب البيت»، هو ما أعلنته «نهى»، المتخصصة فى صناعة الفسيخ، حتى لا يضطر محبو تلك الأكلة للنزول من البيت، وكذلك ليستمتع بها من لا يقدر على دفع ثمنها.

«أسر كتير معهاش تاكل من الأساس، وناس كتيرة بيعشقوا الفسيخ وصعب يشتروه بسبب سعره، فقلت أعمل ده كمبادرة بسيطة منى لدعمهم، على أمل الفوز بثواب إطعام الطعام»، وفقاً لـ«نهى» التى حرصت على تغليف وجباتها بشكل أنيق وجذاب: «حبيت أقدمها زى أى هدية بفيونكة حمراء، بما فى ذلك البصل الأخضر، كمان مع الوجبة ليمون ومناديل مبللة وجوانتى، لدواعى السلامة والنظافة الشخصية».

من 350 لـ400 جنيه، هى تكلفة الوجبة المقدمة مجاناً، وحسب «نهى» لاقت الدعوة صدى كبيراً، ما دفعها لتعقد العزم على تقديم مزيد من الوجبات المجانية: «لو فيه أسر تانية محتاجة فسيخ هساعدها وأبعت لها بنية رفع البلاء عن البلد كلها.

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