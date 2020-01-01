بسبب كورونا.. فيديو لحظة هروب كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني

في واقعة غريبة، تم تداول مقطع فيديو لركض كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك كامينجز، من مقر رئاسة الحكومة في لندن، بسبب إعلان إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر مقطع الفيديو، "دومينيك" أثناء قيامه بالهروب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، حاملاً حقيبة على ظهره، بعد وقت قصير من إعلات إصابة "جونسون" بكورونا، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن لديه أعراض متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي، بعد ما أجرى فحص كورونا في مقر رئاسة الوزراء.

كما أعلن جونسون، عن إصابته من خلال فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا إنه شعر بارتفاع طفيف في درجة الحرارة دفعه للخضوع لاختبار، قبل أن تتبين إصابته.

والجدير بالذكر، أن جونسون أكد على عمله من المنزل، مؤكدا مواصلته قيادة الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية.