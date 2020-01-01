بسبب كورونا.. فيديو لحظة هروب كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني

09:07 م | الجمعة 27 مارس 2020
دومينيك كامينجز

دومينيك كامينجز

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. من هو بوريس جونسون؟

بعد إصابته بكورونا.. من هو بوريس جونسون؟

عاجل.. قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث التقت بوريس جونسون في 11 مارس

عاجل.. قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث التقت بوريس جونسون في 11 مارس

"خطوة إيجابية".. بوريس جونسون يهاتف ترامب حول خطة السلام

"خطوة إيجابية".. بوريس جونسون يهاتف ترامب حول خطة السلام

بوريس جونسون يفوز بأول تصويت حول بريكست في البرلمان الجديد

بوريس جونسون يفوز بأول تصويت حول بريكست في البرلمان الجديد

في واقعة غريبة، تم تداول مقطع فيديو لركض كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك كامينجز، من مقر رئاسة الحكومة في لندن، بسبب إعلان إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر مقطع الفيديو، "دومينيك" أثناء قيامه بالهروب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، حاملاً حقيبة على ظهره، بعد وقت قصير من إعلات إصابة "جونسون" بكورونا، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن لديه أعراض متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي، بعد ما أجرى فحص كورونا في مقر رئاسة الوزراء.

كما أعلن جونسون، عن إصابته من خلال فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا إنه شعر بارتفاع طفيف في درجة الحرارة دفعه للخضوع لاختبار، قبل أن تتبين إصابته.

والجدير بالذكر، أن جونسون أكد على عمله من المنزل، مؤكدا مواصلته قيادة الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية.

الأكثر قراءة

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

أصيب العشرات من أفراد قبيلة نائية  من آكلي لحوم البشر،في غينيا الجديدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قتلوا مهندس تعدين صيني مصاب بالفيروس وأكلوه، وتو
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكوما
فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر 