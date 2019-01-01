لدواعي كورونا.. خطوبة باسم وآية "أون لاين" والمعازيم "على الشات"

وجوه تظهر في مربعات صغيرة يرسلون القبلات ويطلقون الزغاريد ويقرأون الفاتحة في الاحتفال بـ"خطوبة أون لاين".. وسيلة شابين للاحتفال رفقة أصدقائهما بتلك المناسبة دون الاختلاط المباشر، بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا المتفشي في العالم، ومنع الحكومات التجمعات العامة لمجابهته.

تأجيلات طالتها خطبة "باسم عبدالحليم" و"آية إيهاب" من شهر فبراير لظروف عائلية، حتى ظهر فيروس كورونا، فقررا اجتماع الأسرتين في أضيق نطاق لقراءة الفاتحة "ولبس الدبل" وتأجيل حفل الخطوبة حين "تنكشف الغمة"، تحسبًا لأي قرارات جديدة قد يؤول إليها الوضع، وحتى تكتمل فرحتهما دشنت العروس محادثة على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" ليشاركها المقربون فرحتها، حيث لم يصل عدد الأسرتين لعشرة أفراد.

جاءت فكرة المحادثة "الشات" للعروس آية، ليشاركها أصدقاؤها المقربون اللحظة، بعيدا عن البث المباشر المتاح عبر "فيسبوك" لوجود أشخاص عليه ليسوا في دائرتها الصغيرة، ولم تشأ الظهور وسط توترها والأجواء العائلية الخاصة، لتتفاجأ آية، حسب حديثها لـ"الوطن"، بردود أفعال أصدقائها في المحادثة، إذ قرأوا معهم الفاتحة وأطلقن الزغاريد وانهالت المباركات، ووضع الجميع روابط إلكترونية لأغاني أفراح وصور للشربات والحلوى، وكأنه احتفال حقيقي ملموس، ليزيد التفاعل حماسها في مشاركتهما كل تفصيلة تحدث، ولم يفارق الهاتف المحمول يديها حتى اندمجت الأسرتان معها في الاحتفال الإلكتروني.

لم تغفل العروس وسط كل ذلك أخذ احتياطاتهم من فيروس كورونا، فبدأوا بتعقيم الدبل وحامل الدبل، وبمجرد وصول أهل العريس اتجهوا لغسل أياديهم وطهروا أيديهم بعد ذلك بـ"جل كحول"، وأزاحوا سجاجيد المنزل، وبعد مغادرة الضيوف عقموا البيت مرة أخرى.