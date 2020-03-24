الفاضي يعمل تيك توك.. نجوم يتغلبون على ملل الحظر بفيديوهات كوميدية

06:15 م | الجمعة 27 مارس 2020
فنانون يستخدمون تيك توك

فنانون يستخدمون تيك توك

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.. أبرز ما جاء بـ "توك شو" أمس

إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.. أبرز ما جاء بـ "توك شو" أمس

مواطنون يهربون من ملل البيوت إلى فيديوهات تيك توك.. وخبراء يحذرون

مواطنون يهربون من ملل البيوت إلى فيديوهات تيك توك.. وخبراء يحذرون

دينا تنصح وهنادي مهنا تلجأ لـ"تيك توك".. فنانون في فترات العزل الصحي

دينا تنصح وهنادي مهنا تلجأ لـ"تيك توك".. فنانون في فترات العزل الصحي

بين الملل والمتعة.. أشخاص يستخدمون تيك توك وطبيب نفسي: "الحياة واقفة"

بين الملل والمتعة.. أشخاص يستخدمون تيك توك وطبيب نفسي: "الحياة واقفة"

دائما ما يشارك الفنانون مقاطع الفيديو والصور المختلفة مع جمهورهم عبر الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد في الفترة الأخيرة خاصة مع استخدامهم تطبيق تيك توك، واستغلالهم لفترات الحظر والعزل الصحي بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم.

أكرم حسني

انضم الفنان أكرم حسني  لتطبيق Tik Tok، حيث نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وظهر فيه وهو يغني أغنية "بكلمك مش بترد"، بصحبة نجله، أثناء تواجدهما في الحجر المنزلي.

وعلق على الفيديو كاتبا: "استعنا على الشقا بالله، أول فيديو ليا على Tik Tok".

Copy Code   

نيللي كريم

واتجهت الفنانة نيللي كريم، لتطبيق "تيك توك" لتقديم فيديوهات كوميدية تكسر بها حاجز الملل.

وشاركت "نيللي" متابعيها بفيديو طريف يجمعها بابنتيها، أثناء غنائها الأغنية الشهيرة "بكلمك مش بترد"، وهي الأغنية التي قام بتقليدها الفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي، وأيضا الثنائي الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض.

هنادي مهنا

انضمت الفنانة الشابة هنادي مهنا لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغها ، ونشرت أول فيديو لها عبر إنستجرام، معلقة :"كورونا خلتني أعمل تيك توك.. ده أنا ههريكو".

الشرنوبي وخطيبته

ونشر المطرب محمد الشرنوبي، مقطع فيديو مع خطيبته راندا رياض، وهما يغنيان "بكلمك مش بترد" بطريقة كوميدية.

https://www.tiktok.com/@sharnouby/video/6807136459812850949

هنا شيحة

هنا شيحة بدأت نشاطها على "تيك توك" من خلال أغنية يسرا الجندي المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وهي "بكلمك مش بترد".

هنا الزاهد تستعين بمحمد هنيدي

استعانت الفنانة هنا الزاهد بصوت النجم محمد هنيدى، فى فيلم الرسوم المتحركة Monsters أو "شركة المرعبين المحدودة"، ونشرت الزاهد عبر حسابها على تيك توك فيديو وهى تتقمص دور "مارد"، الذي جسده النجم محمد هنيدي، وظهرت برأس كبير.

 https://www.tiktok.com/@hannahelzahed/video/6808585881012718853

كريم فهمي "كل البنات بتحبك"

كما نشرت هنا مقطع فيديو يجمعها بالفنان كريم فهمي وزوجته وهما يغنيان "كل البنات بتحبك".

https://www.tiktok.com/@hannahelzahed/video/6807176816546041094

انتصار وابنها في توك توك

ومنذ أيام احتفلت الفنانة انتصار، بعيد الأم مع ابنها ممدوح نادر، من خلال خوض تحد جديد عبر تطبيق "تيك توك".

ونشر ممدوح، مقطع فيديو يظهر فيه بجانب والدته، وكتب في تعليقه عليه "عن أمي.. سؤال وجواب كده عالسريع، استمتعوا"، وبدأت الأسئلة في الظهور على الشاشة، وكان أول سؤال: ما هو أكثر شيء يغضب والدتك؟، فقال ممدوح: "لما مبروحش التمرين".

الأكثر قراءة

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

خافت على أهلها.. ممرضة تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

أصيب العشرات من أفراد قبيلة نائية  من آكلي لحوم البشر،في غينيا الجديدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قتلوا مهندس تعدين صيني مصاب بالفيروس وأكلوه، وتو
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكوما
فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر 