الفاضي يعمل تيك توك.. نجوم يتغلبون على ملل الحظر بفيديوهات كوميدية

دائما ما يشارك الفنانون مقاطع الفيديو والصور المختلفة مع جمهورهم عبر الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد في الفترة الأخيرة خاصة مع استخدامهم تطبيق تيك توك، واستغلالهم لفترات الحظر والعزل الصحي بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم.

أكرم حسني

انضم الفنان أكرم حسني لتطبيق Tik Tok، حيث نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، وظهر فيه وهو يغني أغنية "بكلمك مش بترد"، بصحبة نجله، أثناء تواجدهما في الحجر المنزلي.

وعلق على الفيديو كاتبا: "استعنا على الشقا بالله، أول فيديو ليا على Tik Tok".

نيللي كريم

Copy Code

واتجهت الفنانة نيللي كريم، لتطبيق "تيك توك" لتقديم فيديوهات كوميدية تكسر بها حاجز الملل.

وشاركت "نيللي" متابعيها بفيديو طريف يجمعها بابنتيها، أثناء غنائها الأغنية الشهيرة "بكلمك مش بترد"، وهي الأغنية التي قام بتقليدها الفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي، وأيضا الثنائي الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض.

هنادي مهنا

انضمت الفنانة الشابة هنادي مهنا لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغها ، ونشرت أول فيديو لها عبر إنستجرام، معلقة :"كورونا خلتني أعمل تيك توك.. ده أنا ههريكو".

الشرنوبي وخطيبته

ونشر المطرب محمد الشرنوبي، مقطع فيديو مع خطيبته راندا رياض، وهما يغنيان "بكلمك مش بترد" بطريقة كوميدية.

https://www.tiktok.com/@sharnouby/video/6807136459812850949

هنا شيحة

هنا شيحة بدأت نشاطها على "تيك توك" من خلال أغنية يسرا الجندي المنتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وهي "بكلمك مش بترد".

هنا الزاهد تستعين بمحمد هنيدي

استعانت الفنانة هنا الزاهد بصوت النجم محمد هنيدى، فى فيلم الرسوم المتحركة Monsters أو "شركة المرعبين المحدودة"، ونشرت الزاهد عبر حسابها على تيك توك فيديو وهى تتقمص دور "مارد"، الذي جسده النجم محمد هنيدي، وظهرت برأس كبير.

https://www.tiktok.com/@hannahelzahed/video/6808585881012718853

كريم فهمي "كل البنات بتحبك"

كما نشرت هنا مقطع فيديو يجمعها بالفنان كريم فهمي وزوجته وهما يغنيان "كل البنات بتحبك".

https://www.tiktok.com/@hannahelzahed/video/6807176816546041094

انتصار وابنها في توك توك

ومنذ أيام احتفلت الفنانة انتصار، بعيد الأم مع ابنها ممدوح نادر، من خلال خوض تحد جديد عبر تطبيق "تيك توك".

ونشر ممدوح، مقطع فيديو يظهر فيه بجانب والدته، وكتب في تعليقه عليه "عن أمي.. سؤال وجواب كده عالسريع، استمتعوا"، وبدأت الأسئلة في الظهور على الشاشة، وكان أول سؤال: ما هو أكثر شيء يغضب والدتك؟، فقال ممدوح: "لما مبروحش التمرين".