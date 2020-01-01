كيف تنظف منزلك بعد التعافي من فيروس كورونا؟

زيادة أعداد المصابين يوما بعد يوم في كثير من الدول، يقابله شفاء الكثيرين أيضا من فيروس كورونا المستجد، لذا بعد التعافي من الفيروس لابد من تنظيف منزلك بشكل كامل وتعقيمه للتأكد من القضاء على فيروس "كوفيد-19".

وهناك نصائح لتنظيف وتطهير المنزل بعد التعافي من فيروس كورونا، قدمتها صحيفة ديلي ميل البريطانية كالتالي:

معدات حماية

اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين الكحولي قبل ارتداء القفازات والأقنعة وبعد إزالتها، كما يُنصح بارتداء ثوب طويل يمكن التخلص منه وحماية العينين والقفازات.

تخلص من المعدات المستخدمة في التنظيف.

نظف الأسطح ثم طهرها

يتطلب قتل الجراثيم التنظيف ثم التعقيم باستخدام مواد كيميائية قوية، واستخدم إسفنجه أو قطعة قماش لتنظيف الأسطح قبل وضع المطهر عليها.

بعد وضع المطهر، اتركه لمدة 30 ثانية، ثم امسحه بقطعة قماش نظيفة.

اغسل يديك بشكل متكرر أثناء عملية التنظيف للتأكد من أنك لا تنقل الفيروس إلى المناطق النظيفة.

ما هي الأسطح التي يجب تنظيفها؟

يجب تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة يومياً طوال فترة العزلة الصحية، وبعد التعافي بعدة أيام، وتأكد من استخدام منظفات قوية للحصول على أفضل النتائج.

نظف الأحواض والأسطح التي يتم لمسها بشكل غير متكرر مثل الأرضيات والجدران والستائر.

كما ينبغي مسح الأرضيات بالماء والمنظف حين قد لا يكون التطهير الجاف كافياً، وتنظيف الجدران والستائر.

لا تنس المناطق غير الواضحة مثل الخزائن وآلة القهوة والأجهزة الأخرى.

لا تنس سيارتك

من المهم تنظيفها جيداً باستخدام نفس مبادئ تنظيف المنزل قبل أن تستخدمها أنت أو أي شخص آخر مرة أخرى، لذا استخدم منتجات التنظيف والمطهرات المصممة للأجزاء المختلفة من السيارة، البلاستيك والفينيل والمفروشات.