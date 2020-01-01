دراسة أسترالية: تناول الأسبرين يوميا لا يقي من الخرف

02:57 م | الجمعة 27 مارس 2020
الأسبرين والخرف

الأسبرين والخرف

كتب: أ ش أ

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توصل باحثون إلى أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين مرة واحدة يوميًا لا يقلل من خطر التفكير ومشاكل الذاكرة الناجمة عن ضعف إدراكي معتدل أو مرض الزهايمر المحتمل، ولا يبطئ معدل التدهور المعرفي، حيث يتمتع الأسبرين بخصائص مضادة للالتهابات وتخفيف لزوجة الدم.

ولسنوات كان الأطباء يصفون جرعة منخفضة من الأسبرين لبعض الأشخاص للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

مخاطر تناول الأسبرين

ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر محتملة لتناول الأسبرين، بما في ذلك النزيف في الدماغ، لذا فإن توجيه وإرشادات الطبيب مهمة.

ونظرًا لأن الأسبرين يمكن أن يكون مفيدًا للقلب ، فقد افترض الباحثون ،أنه قد يكون مفيدًا أيضًا للدماغ، وربما يقلل من خطر الخرف عن طريق تقليل الالتهاب وتقليل الجلطات الصغيرة أو عن طريق منع تضيق الدم الأوعية الدموية داخل الدماغ.

وقالت الدكتورة "جوان ريان"، الأستاذ فى كلية الصحة العامة فى جامعة "موناش" فى ملبورن، بإستراليا: "يقدر أن 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لديهم شكل من أشكال الخرف، وهو رقم من المتوقع أن ينمو مع زيادة عدد السكان، لذلك فإن المجتمع العلمي حريص على إيجاد علاج منخفض التكلفة قد يقلل من خطر الشخص".. "لكن  لسوء الحظ، وجدت دراستنا أن جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا لم تقدم أي فائدة لدراسة المشاركين سواء في منع الخرف أو إبطاء التدهور المعرفي".

وشملت الدراسة الحالية 19,114 شخصًا لم يكن لديهم الخرف أو أمراض القلب.. كان غالبية المشاركين في سن 70 أو أكبر.. وخضعوا لاختبارات التفكير والذاكرة في بداية الدراسة وكذلك خلال زيارات المتابعة .

وقد تم إعطاء نصف الأشخاص يوميًا جرعة منخفضة من الأسبرين 100 ملليجرام، بينما تم إعطاء النصف الآخر علاجًا وهميًا يوميًا، وقد تمت متابعتهم لمدة 4.7 عامًا في المتوسط ، مع امتحانات شخصية سنوية.

وعلى مدار الدراسة، أصيب 575 شخصًا بالخرف.. ولم يجد الباحثون أي فرق بين أولئك الذين تناولوا الأسبرين وأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي في خطر الإصابة بضعف إدراكي معتدل أو الخرف أو مرض الزهايمر المحتمل، كما لم يكن هناك اختلاف في معدل التغيير المعرفي بمرور الوقت".

وقالت "راين": "في حين أن هذه النتائج مخيبة للآمال، فمن المحتمل أن طول أقل من خمس سنوات لدراستنا لم يكن طويلًا بما يكفي لإظهار الفوائد المحتملة من الأسبرين، لذلك سنستمر في دراسة آثاره المحتملة على المدى الطويل من خلال المتابعة مع المشاركين في الدراسة".

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