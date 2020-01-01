هل يموت كورونا داخل غرف الساونا؟

01:19 م | الجمعة 27 مارس 2020
الساونا وفيروس كورونا

الساونا وفيروس كورونا

كتب: وكالات

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفاده أن استنشاق الهواء الساخن من مجفف الشعر أو في غرف الساونا قد يقي من فيروس "كورونا" المستجد أو يقتله، وأن استنشاق الهواء الساخن يرفع حرارة الجيوب الأنفية الباردة التي تلائم الفيروسات، فيقتلها.

كيف تقتل الساونا فيروس كورونا؟

تتم هذه العملية عن طريق ضبط مجفف الشعر وتغطية فتحة سحب الهواء، ثم استخدام رشاش مياه لتبريد منطقة الأنف والفم برش رذاذ الماء، ويدعي بعض من تداولوا فيديو عن هذه العملية أن الهواء الحار سيدخل الجيوب الأنفية ويرفع درجة حرارتها إلى 56 درجة فيموت الفيروس، بحسب وكالة "سبوتنك".

ويستند المقطع المصور إلى صفحة لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب مقال لدعم المعلومات التي يقدمها حول الحرارة التي قد تقتل فيروس كورونا المستجد. 

وحول هذا الأمر قال دكتور بنجامين نيومان الخبير بفيروسات "كورونا"، والذي يرأس أيضا قسم العلوم البيولوجية في جامعة تكساس إيه & إن - تيكساركانا لوكالة "فرانس برس" إن غرف الساونا والصحراء ومجفف الشعر لا تؤثر على فيروس "كورونا"، موضحا أن استنشاق الهواء الساخن في غرف الساونا أو من مجفف الشعر لن يكون له أي تأثير لناحية الوقاية من الفيروس أو علاجه، "الطريقتان بصراحة، غاية في الغرابة، والاعتماد على الهواء الصحراوي لهذه الغاية "من الجنون أيضا".

ويقول الدكتور نيومان إنه "لا يوجد دليل قوي يربط درجات الحرارة بسريان فيروس كورونا المستجد الذي يرتبط بشكل مباشر بالمسافة القصيرة التي تفصل شخصا عن آخر مصاب".

كما تؤكد كاثرين لا روش، البروفيسورة في علم الخلايا في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد أنه "لا دليل حتى الآن على أن الحرارة تعالج الفيروس، كما أنه لا يوجد دليل علمي قطعي على أن مجفف الشعر قد يوفر الوقاية من الإصابة بالفيروس أو علاجه".

 

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