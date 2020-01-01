جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكومات والمنظمات العالمية بالعادات الصحية السليمة لمنع تفشي الفيروس ووقف انتشاره، شهدت ولاية بنسلفانيا الأمريكية واقعة مؤسفة كانت بطلها "كحة" إحدى السيدات.

وألقت شرطة ولاية بنسلفانيا القبض على سيدة بعدما أقدمت على تصرف غير مسؤول داخل أحد المتاجر الغذائية، حيث سعلت عمدا في مواد غذائية بقيمة 35 ألف دولار في محل بقالة.

ووفقًا لما نشرته CNN، ربما تواجه السيدة اتهامات جنائية بسبب تلك الفعلة، لأن السعال هو إحدى الوسائل الرئيسية لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 80 ألف أمريكي حتى الآن، إلا أنه ليس من الواضح الآن معرفة قيمة الغرامة التي قد تدفعها السيدة بحال إدانتها.

السيدة دخلت المتجر ثم بدأت بالسعال على اللحوم والمخبوزات دون معرفة دوافعها

ودخلت المرأة التي لم يتم تحديد هويتها إلى متجر "جيرتي" في هانوفر تاون شيب بولاية بنسلفانيا، ثم بدأت بالسعال على معروضات منها المخبوزات واللحوم، وغيرها من البضائع والمواد الغذائية الأخرى.

وقال قائد شرطة بنسلفانيا ، ألبرت ووكر إن العاملين أخرجوها بسرعة من المتجر، ثم اتصلوا بشرطة بلدة هانوفر، التي نجحت في القبض عليها بعد بضعة ساعات، قبل أن يتم نقلها إلى الحجز.

وأوضحت الشرطة أن المرأة لوثت الطعام عن قصد، حيث ينتظر توجيه اتهامات جنائية بحقها، بمجرد التأكد من سلامة حالتها العقلية، ويعتقد المسؤولون أن المتهمة ليست مصابة بالفيروس الخطير، إلا أنها ستخضع للاختبارات للتأكد من ذلك، فيما لم توضح دوافعها للإقدام على هذا التصرف الغريب.

ورغم ذلك اضطرت إدارة المتجر إلى التخلص من كل المنتجات التي اقتربت منها المرأة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 35 ألف دولار.

وقالت الإدارة إنه من العار أن يتم إهدار الطعام، خصوصا في تلك الأوقات التي يشعر فيها الكثير من الناس بالقلق بشأن أمن الإمدادات الغذائية، لكن يبدو أنه لم يكن هناك سبيل آخر بعد ما فعلته المرأة.

وسجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، 81321 إصابة، متجاوزةً عددَ الإصابات في كل من الصين وإيطاليا.