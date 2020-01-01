الحاجة أم الاختراع.. شركة إيطالية تحول أقنعة الغوص لأجهزة تنفس صناعي بسبب كورونا

في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا بشكل كبير، حاصدًا أرواح الآلاف، ومتسببًا في عشرات الآلاف من الإصابات، ظهرت الحاجة إلى أجهزة تنفس صناعية في ظل العدد الكبير للمصابين، والنقص الشديد في المعدات والآلات الطبية، وهي الحاجة التي أظهرت جانبًا إبداعيًا لدى إحدى الشركات مكنها من تحويل بدلات الغوص إلى أجهزة تنفس صناعية بحيلة بسيطة غير مكلفة.

ويقوم المهندسون الإيطاليون بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي من أقنعة الغوص وتزويدها بصمامات تنفسية مطبوعة ثلاثية الأبعاد في خطة مبتكرة للحفاظ على إمداد المستشفيات في ذروة أزمة فيروس كورونا، وفقًا لما نشرته "الدايلي ميل".

وعرضت شركة Isinnova الناشئة في إيطاليا مقرها مدينة بريشيا بدائل العلاج بالمجان على المستشفيات المحلية في إقليم لومباردي التي تقع في وسط أسوأ تفشي للفيروسات في أوروبا.

الجزء الحاسم من المعدات هو "صمام فنتوري" المطبوع ثلاثي الأبعاد، وهو جهاز سمي على اسم الفيزيائي في القرن الثامن عشر جيوفاني باتيستا فنتوري الذي يربط القناع بأنبوب الأكسجين.

وتستعد الشركة لصنع 100 من الصمامات الشبيهة بقطع الشطرنج في اليوم وتسليمها إلى الأطباء الذين يحاولون السيطرة على الأزمة.

وعرض كريستيان فراكاسي، مؤسس شركة Isinnova الناشئة، خدمات شركته بعد سماعه عن نقص الصمام وأن المستشفى يبحث يائسا عن المزيد منه، مؤكدًا أنه من المستحيل العثور عليها في الوقت الحالي، ولا يمكن للإنتاج مواكبة الطلب.

تربط الصمامات أقنعة الأكسجين بأجهزة التنفس التي يستخدمها مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من مضاعفات تنفسية، والتي تعتبر أكثر أعراض مرض Covid-19 خطورة.

الشركة الناشئة تستعد لصناعة 100 صمام يوميا

يقع المستشفى المحلي لشركة فراكاسي في بلدة سياري، بالقرب من بريشيا، وهي مدينة شمالية في بؤرة تفشي الفيروس، حيث تمكن فراكاسي وفريقه من استنساخ الصمامات باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في مقر Isinnova في بريشيا.

ويقول فراكاسي: "عندما سمعنا عن النقص اتصلنا بالمستشفى على الفور، قمنا بطباعة بعض النماذج الأولية، واختبرها المستشفى وأخبرونا أنها تعمل، لذا قمنا بطباعة 100 صمام وقمت بتسليمها شخصيًا".

وعلى الرغم من نقص الأقنعة المتخصصة والمراوح، يأمل المهندسون في دمج الصمامات بمعدات أكثر وفرة مثل معدات الغطس وأقنعة الغاز.

وبحلول مساء اليوم الأول، كان ما لا يقل عن 10 مرضى يستخدمون المعدات التي تحتوي على الصمامات، ووفقًا لفراكاسي صاحب الـ36 عامًا، فإنتاج الصمامات التي تزن حوالي 0.7 أوقية "20 جرامًا" لكل منها ومصنوعة من البلاستيك لا يكلف شيئًا.

وأسار إلى أن تلك الصمامات هي أقل ما يمكنه فعله لمساعدة الأطباء والممرضات الذين يعملون طوال اليوم لإنقاذ الأرواح.

منتجات الشركة المعتادة في الأساس تتراوح من الحقائب ذات التقنية العالية لعلامة تجارية للأزياء Gucci إلى طلاء خاص تقوم بتطويره حاليًا لتحمل درجات حرارة تبلغ 1800 درجة فهرنهايت "1000 درجة مئوية".