"حالته خطرة".. إصابة مغنٍ روسي شهير بفيروس كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالعديد من دول العالم، تعرض المغني الروسي الشهير، ليف ليشينكو، للإصابة بكورونا، حيث تسبب في إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، وفقا لما أعلنه مدير أعماله، أوليج دميترييف.

وذكرت مصادر طبية، أن حالة المغني الشهير خطيرة، بعد أن نقل يوم أمس إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى "كوموناركا" للمصابين بفيروس كورونا في موسكو، حيث انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وبدأ بالاختناق، بحسب "روسيا اليوم".

ويعد "ليشينكو" فنان الشعب في روسيا، حيث حصل على وسام الإنجاز الوطني، واشتهر بأداء الكثير من أغنيات الحرب، والأفلام الروسية القديمة.

والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا أصاب 199 دولة حتى الآن، حيث وصل عدد المصابين لـ520 ألف مصاب حول العالم، بواقع 124 ألف حالة تماثلت للشفاء، ووفاة أكثر من 23 ألف حالة.