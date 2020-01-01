هل يمكن أن يتوقف الإنترنت بسبب الضغط الزائد؟

جائحة الفيروس التاجي كورونا، وتدابيره للحجر الذاتي، تجبر البالغين والأطفال على المكوث في المنزل وعلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الخاصة بهم للعمل أو الدراسة أو الترفيه، ما يجعل الضغط على شبكات الإنترنت غير مسبوق.

وصل الأمر إلى أن مواقع كبيرة مثل يوتيوب ونتفليكس قررت تقليل جودة البث في أوروبا لتقليل التحميل الزائد على الإنترنت، وجاءت هذه التغييرات بعد أن طلب مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أصحاب الخدمات المتدفقة والمستخدمين الفرديين التوقف عن استخدام الفيديو عالي الدقة "لمنع الإنترنت من الانهيار".

وهذا الخبر يجعل كثيرين منا يسألون: مع وجود الكثير من الناس في المنزل يستخدمون كميات هائلة من البيانات ، هل يمكن للإنترنت أن يتوقف فجأة عن العمل؟

يقول الخبراء الذين يراقبون التكنولوجيا واستخدام الإنترنت حول العالم إن الفشل الواضح في الإنترنت أمر ممكن ولكنه غير مرجح، من المرجح أن تؤدي الهجمات الإلكترونية أو القطع المادي للكابلات تحت البحر التي تحمل كميات هائلة من حركة الإنترنت إلى تعطيل الإنترنت أكثر من النشاط المفرط.

يشير بول ليفينسون، أستاذ الاتصالات والدراسات الإعلامية في جامعة فوردهام: "الإنترنت يحتوي على قدر كبير من التكرار والنسخ الاحتياطي في أنظمته، وهذا يعني أنه على الرغم من أن تطبيقًا أو نظامًا واحدًا يمكن أن ينهار، فمن غير المحتمل أن ينهار النظام بأكمله".

يرى كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Ookla Luke Deryckx، التي تحلل أنماط حركة الإنترنت وتوفر اختبارات السرعة للأشخاص الذين يرغبون في فهم مدى سرعة أو بطء اتصالاتهم عبر الإنترنت، أن المخاوف الحقيقية ليست البنية التحتية للإنترنت، بل بالأحرى الأعداد المتزايدة من المستخدمين الذين يشاركون نفس نظام WiFi (مثل أفراد العائلة).

اكتشفت شركة Ookla تباطؤ في سرعة الإنترنت السكنية في أوائل شهر مارس، خاصة في الأماكن التي ضربها كوفيد-19 بشدة، مثل الصين وإيطاليا، ولكن الصين، مع انخفاض عدد الأمراض المبلغ عنها، في حالة انتعاش.

ومع ذلك، يشهد مقدمو خدمات الإنترنت (ISPs) تحولًا في الطلب على خدماتهم، ووفقًا لشركة Cloudflare لأمن الويب، كان ذروة الطلب على الإنترنت عادةً حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث استقرت العائلات وتقوم بروتينها الليلي، والذي تضمن مشاهدة مواقع الفيديوهات، وتبلغ ذروة الطلب الصابحي حوالي الساعة 11:00، ويستمر لفترة أطول من المعتاد، وهي علامة أخرى على تغيير أنماط الحياة.

ولكن يعتقد الخبراء أنه في الوقت الحالي، وعلى الرغم من كل ذلك وما تشهده معظم الأماكن، فإن خلاصة القول هي أن الشبكات تصمد، وهذا ليس بالضرورة هو الحال بالنسبة للتطبيقات ومواقع الويب الفردية.

ويذكر الخبراء: "إلى جانب مزودي خدمات الإنترنت، هناك أيضًا منصات الخدمة التي يستخدمها الناس، وعلى الرغم من أن مزود خدمة الإنترنت قد يعمل بشكل جيد، فقد تواجه بعض المنصات صعوبة في مواكبة الحجم المرتفع لحركة المرور، لأنه قد لا يكون لديهم خوادم كافية للتعامل مع الضغط المتزايد".

ولمنع حدوث العطل على الإنترنت بشكل عام، تعمل شركات الاتصالات بالفعل بجد، ويقول ليفنسون: "إن أفضل طريقة لمنع حدوث عطل في الحمولة الزائدة ليست في الحد من الاستخدام، ولكن هي التأكد من أن الأنظمة قوية، ووضع نسخ احتياطية جديدة في النظام، وفي الوقت الحالي، تقوم الفرق الهندسية في جميع أنحاء العالم بتوسيع البنية التحتية لشبكتها الأساسية لدعم حجم المستخدمين المتزايد".

وإذا استمر الوباء لمدة 18 شهرًا أو أكثر، وهو ما يعتقد بعض الخبراء أنه ممكن، فستكون الخدمات عبر الإنترنت حاسمة بشكل لا يصدق لكل جانب من جوانب حياتنا، وفي المقابل، يمكن أن يوسع هذا السيناريو ما يسمى بالفجوة الرقمية، وهو مصطلح يستخدم لوصف حقيقة أن العديد من البشر ليس لديهم إمكانية الوصول الموثوق إلى الإنترنت.