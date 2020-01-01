للمرة الأولى في التاريخ.. علماء يتمكنون من تجديد الخلايا البشرية

05:12 ص | الجمعة 27 مارس 2020
الخلايا

الخلايا

كتب: وكالات

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نجح مجموعة علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية، في تجديد الخلايا البشرية، لأول مرة في التاريخ، بحسب "روسيا اليوم".

وتمكن العلماء من ذلك بمساعدة الآلية المستخدمة في إنشاء الخلايا الجذعية ذات حمض نووي ريبوزي خاص، حيث أجبروا الخلية على إنتاج عوامل ياماناكا (Yamanaka factors )، وهي بروتينات خاصة تلعب دورا مهما في تكون الخلايا الجنينية، وفقا لما ذكرته مجلة Nature.

وفي حال استمرت مثل هذه العملية مع خلية اعتيادية على مدى أسبوعين نحصل على خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات، حيث يحاول العلماء في الوقت الحاضر تقليص هذه الفترة، من أجل تطهير الخلية من العوامل السلبية الناتجة عن التقدم بالعمر.

وقام العلماء باستخدام هذه الطريقة خلال عدة أيام متتالية، حيث اتضح للباحثين خلال هذه التجارب، أن الخلايا تجددت فعلا، وكان من الصعب تمييزها عن الخلايا الشابة المماثلة.

والجدير بالذكر، أن الباحثين لاحظوا تغير التعبير الجيني لهذه الخلايا، وأن الأقسام الأكثر ضررا في الحمض النووي في مرحلة الشباب يجري التحكم بها بواسطة نظم السيطرة، وسمح استخدام عوامل ياماناكا بعكس سريان هذه العملية.

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