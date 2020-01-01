في أيام العزل.. محمد صلاح يقرأ "أمام العرش" لـ نجيب محفوظ

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، صورة على حسابه الرسمي على "إنستجرام" عبر خاصية "ستوري" لكتاب "أمام العرش" للأديب الكبير نجيب محفوظ.

وظهر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، للمرة الأولى منذ تطبيق فترة العزل الصحي في إنجلترا بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو يطبق بعض التدريبات الرياضية من داخل منزله، للحفاظ على الحالة البدنية استعدادا لاستئناف المباريات.

وأعاد الفرعون المصري خطوط التواصل مع جماهيره من جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد فترة من الاختفاء منذ أزمة انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي، من خلال نشر صور تبرز قيامه ببعض التدريبات البدنية، معلقا: "العمل من المنزل".

وكشفت تقارير صحفية كاميرونية، إصابة جويل ماتيب مدافع ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد "covid 19" والذي تفشى بشكل واسع في جميع أنحاء العالم، ليسجل بطل أوروبا أول إصابة بالوباء في صفوفه.

وبحسب صحيفة "Daily News Cameroon" الكاميرونية، فإن الاختبارات الطبية التي خضع لها جويل ماتيب قبل ساعات للتأكد من إصابته بالفيروس، كانت إيجابية ليبدأ اللاعب مرحلة العزل ورحلة العلاج.