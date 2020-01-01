بعد سقوط الأمطار.. هل هذه بداية منخفض جوي جديد في مصر؟ خبير أرصاد يجيب

11:31 م | الخميس 26 مارس 2020
الطقس

الطقس

كتب: حسن شحاته

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انتشرت في نهاية الأسبوع الماضي، العديد من الأحاديث على السوشيال ميديا، مرفقة بصورا لخريطة حرارية، التي تشير إلى تعرض مصر لمنخفض جوي جديد في نهاية الأسبوع القادم، يطلق عليه منخفض قفزة الضفدع.

ومع هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تعالت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأمطار التي حدثت مجرد بداية للمنخفض الجوي الجديد.

هل هذا بداية منخفض جوي جديد في مصر؟

وأوضح الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، من خلال حديثه لـ"الوطن" حقيقة الأنباء المتداولة على السوشيال ميديا، قائلا: "هذه التوقعات غير صحيحة تمامًا فهي مجرد شائعات"، موضحًا: "مصر لن تشهد أي منخفضات جوية خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "هطول الأمطار سيستمر لكن بشكل خفيف لمتوسط، متحركًا لجهة الشرق، عند سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها أمطار خفيفة مشابهة للأمطار التي نزلت في القاهرة، صباح اليوم".

وعن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، قال "سعودي": "بداية من ظهر الغد تشهد مصر تحسنا تاما على مدار الـ72 ساعة القادمة، حيث يكون الطقس ربيعيا مستقرا، معتدل الحرارة على شمال البلاد، حارا على الجنوب خلال ساعات النهار، باردا ليلا على كافة الأنحاء".

واختتم حديثه قائلا: "وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على شمال سيناء، حيث الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك".

والجدير بالذكر، أن مصر شهدت يوم 12 مارس الماضي، منخفض جوي قوي، تسبب في هطول السيول بغزارة على أغلب المحافظات، في طقس كان مشابهًا لما مرت به مصر عام 1994.

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