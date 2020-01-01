إذا كنت تشك بإصابتك بفيروس كورونا "نام على بطنك"

تشترك الإنفلونزا العادية مع فيروس كورونا بأعراض مثل الحمّى والسعال، لذلك يصعب معرفة ما إذا كنت قد التقطت العدوى بالفيروس، أو أنك أصبت بنزلة برد.

وللتفرقة بين نزلة البرد وكورونا، نصح علماء صينيون الأشخاص الذي يشكون في إصابتهم بكورونا بإعادة النظر في وضعية نومهم، حيث اكتشف باحثون من مستشفى Zhangda أن النوم على البطن والوجه لأسفل يمكن أن يحسن تنفسك إذا كنت مصاباً بالمرض.

فوائد النوم على البطن لمصابي كورونا

وحلل الباحثون حالة 12 مريضا مصابين بفيروس كورونا وموضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي، ووجدوا أن الاستلقاء على الوجه أفضل للرئتين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال البروفيسور هايبو كيو الذي قاد الدراسة إن النتائج تشير إلى أن بعض المرضى لا يستجيبون جيداً للضغط الإيجابي المرتفع، ويستجيبون بشكل أفضل لوضعية النوم للأسفل.

وأضاف البروفيسور تشون بان، المؤلف المشارك في الدراسة إن الدراسة تظهر أن العديد من المرضى لم يتمكنوا من فتح رئتيهم تحت الضغط الإيجابي المرتفع، وقد يتعرضون لضرر أكبر في محاولة لزيادة الضغط، في المقابل تتحسن حالة الرئتين عندما يكون المريض في وضعية النوم على البطن.

ويأمل الباحثون أن تشجع نتائجها الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض على إعادة التفكير في وضعية أجسامهم في السرير.

ومن المهم بالنسبة للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا اتباع هذه النصيحة للحصول على التهوية الميكانيكية التي تحتاجها الرئتان.