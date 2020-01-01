كيف تعقم حاسوبك المحمول من كورونا قبل عملك من المنزل؟

رغم الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد حول العالم، إلا أن عددا من الأشخاص يضطرون للذهاب إلى العمل أو إنهاء مهامهم من خلال المنزل عبر جهاز الحاسوب، ومن أجل ذلك نقدم مجموعة من النصائح لتعقيم "اللابتوب"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "تايمز نيوز ناو".

وحول النصائح الإرشادية، هي كالآتي..

‏- المطهر الموصى به هو محلول كحولي ‏HP‏ بتركيز 70% و30% من الماء. ‏

‏- قبل بداية التعقيم ارتد قفازات مطاطية.

‏- أوقف تشغيل الجهاز وافصل التيار الكهربائي.

‏- قم بإزالة البطاريات من عناصر مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية. ‏

‏- لا تقم أبدًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.‏

‏- افصل أي أجهزة خارجية.‏

‏- بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمزيج 70% من كحول و30% ماء. ‏

‏- لا تستخدم المواد الليفية، مثل المناشف الورقية أو ورق ‏التواليت. ‏

‏- يجب أن تكون قطعة القماش رطبة، ولكن لا تقطر رطبة.‏

‏- لا ترش أي سوائل مباشرة على الحاسوب.‏

‏- امسح قطعة القماش المبللة برفق على الأسطح لتنظيفها. ‏

‏- لا تسمح لأي رطوبة بالتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو ‏لوحات العرض أو منافذ ‏USB، حيث إن الرطوبة التي تدخل داخل ‏المنتج الإلكتروني يمكن أن تسبب تلفًا كبيرًا للمنتج.‏

‏- ابدأ بالشاشة وانتهي بأي كبلات مرنة، مثل الطاقة ‏ولوحة المفاتيح وكابلات ‏USB‏.‏

‏- عند تنظيف شاشة العرض، امسح بعناية في اتجاه واحد، وانتقل ‏من الأعلى إلى الأسفل.‏

‏- تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد ‏التنظيف. ‏

‏- يجب عدم ظهور أي رطوبة على أسطح المنتج قبل تشغيله.‏

‏- يجب التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف. ‏

‏- نظف اليدين فور إزالة القفازات.‏