كم مرة يجب غسيل ملاءات السرير لقتل كورونا والجراثيم؟

07:22 م | الخميس 26 مارس 2020
مرات غسل ملاءات السرير

مرات غسل ملاءات السرير

كتب: وكالات

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وتبين من خلال استطلاع للرأي أجري مؤخرا في بريطانيا، أن الكثيرين لا ينظفون الأغطية والملاءات بما يكفي في كثير من الأحيان، بحسب "روسيا اليوم".

متى يجب غسل ملاءات السرير

وتحتاج الأغطية والملاءات إلى التنظيف مرة واحدة في الأسبوع، حيث يمكن أن يعيش فيها "عث الغبار" المنزلي، ويمكن أن تسبب مشكلات صحية، ولكن إذا كنت مريضا، فمن الضروري غسلها أكثر من مرة أسبوعيا للتخلص من أي بكتيريا، ويجب أن يتم ذلك دائما باستخدام وضع الغسيل الساخن.

ويجب تنظيف المناشف وأغلفة الوسائد مرة واحدة في الأسبوع، أو مرتين وأكثر.

ويجب وضع الوسائد نفسها في الغسالة كل 3 أشهر، حيث ينسى الكثيرون غسل الوسائد.

قال ميخال سلاس، الرئيس التنفيذي ومؤسس "OTTY": "في ضوء الوباء المستمر وانتشار فيروس كورونا، قد يشعر البعض بالراحة أكثر من خلال تغيير الأغطية للحد من خطر بقاء البكتيريا ونقلها إلى الآخرين، خاصة إذا كانوا يعانون من أعراض، ولكن في الواقع، قد يكون الغسيل المناسب المتكرر والنظافة الشخصية الجيدة كافية".

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