تعرف على أول مصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين

05:58 م | الخميس 26 مارس 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

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منذ ديسمبر الماضي أصبجت مقاطعة "ووهان"، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي تسبب في إصابة أكثر من 480 ألف شخص ووفاة أكثر من 22 ألفا بجميع أنحاء العالم، الأمر الذي جعل العلماء يحاولون التوصل إلى أول شخص يصاب بذلك المرض القاتل في الصين.

وأول ضحية للفيروس هي امرأة تدعى "وي"، وتبيع الجمبري في سوق الأسماك البحرية بمدينة "ووهان"، حيث أصيبت به في 11 ديسمبر العام الماضي، وعانت من حمى مجهولة، قبل أن يكتشف الأطباء إصابتها بالفيروس التاجي، وفقا لـ "روسيا اليوم"، نقلا عن  صحيفة "Pengpai" الصينية.

وفي 31 ديسمبر، أعلنت لجنة الصحة في "ووهان"، عن وجود مجموعة من 28 شخصا في أول قائمة للمصابين بالتهاب رئوي غامض، لم يعرف سبب تطوره السريع، ولم تكن هناك أدلة واضحة على انتقال المرض من شخص إلى آخر إلا في يناير.

وحصلت الصحيفة الصينية على نسخة من قائمة المجموعة الأولى من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي، وتبين أن 24 شخصا على تواصل طويل الأمد بسوق "ووهان" للمنتجات البحرية، في حين أن أربعة منهم كانوا من أسرة واحدة، والسيدة "وي" كانت أول شخص في القائمة.

وقالت الصحيفة إن بائعة الجمبري، استأجرت لفترة طويلة شقة بالقرب من السوق، لم تكن تبعد عن مكان عملها أكثر من 500 متر، وحين ارتفعت درجة حرارتها، ذهبت إلى عيادة طبية في الطابق الأول من البناية التي تسكنها.

وأوضحت "وي" أنها كانت تكسب قوت يومها بالتجارة، وبالتالي لم تستطع البقاء عاطلة في المنزل، وحين كانت تشعر بالإعياء كانت تذهب إلى المستشفى وتأخذ حقنة مسكنة، وفي اليوم التالي تتحسن حالتها، وفي تلك المرة لم تتحسن أعراضها حتى بعد حقنتين، وعندما ذهبت إلى مستشفى لم يتمكنوا من تخفيف ألمها أيضا، ففضلت البقاء في المنزل وتناول دواء منزليا، قبل أن تقرر الذهاب إلى مستشفى "ووهان يونيون" التابع لجامعة "هواتشونغ" للعلوم والتكنولوجيا، في 16 ديسمبر، لتصبح أول مريضة بالفيروس التاجي.

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