"مش بس المسنين".. كورونا يقضي على شابة عمرها 21 عاما

عكس المتعارف عليه في أسباب وفاة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، رحلت شابة بريطانية أصيبت بـ"كوفيد 19"، رغم صغر سنها وعدم معاناتها أي ظروف صحية سابقة، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

رحيل الشابة كلوي ميدلتون، البالغة من العمر 21 عاما، جاء في ظل معلومات خبراء الصحة حول أن الأغلبية العظمى من المصابين بالفيروس يتعافون منه، فيما يمثل المرض خطورة على حياة المسنين ومن لديهم تاريخ مع أمراض أخرى.

وبعد وفاة كلوي، السبت، كتبت والدة الضحية على حسابها بموقع "فيسبوك": "لكل من يعتقد أنه مجرد فيروس عليه إعادة التفكير في ذلك. أكتب من واقع خبرة شخصية، الفيروس قتل ابنتي صاحبة الـ21 عاما"، مؤكدة أن الفتاة لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية سابقة.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463، وأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 9529.