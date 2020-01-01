بـ"الولاعة".. كيف تفرق بين الكمامة الأصلية والمغشوشة؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة صينية، تشرح فيه الفرق بين الكمامات الأصلية والمقلدة، التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستخدمت الفتاة، قداحة "ولاعة" للتفريق بين الكمامتين، إذ استطاعت إطفاء النار عن طريق ارتداء الكمامة المغشوشة، بينما لم تستطع إطفاء النار من خلال الكمامة الأصلية.