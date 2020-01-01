بـ"الولاعة".. كيف تفرق بين الكمامة الأصلية والمغشوشة؟

الكمامة الأصلية والتقليد
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة صينية، تشرح فيه الفرق بين الكمامات الأصلية والمقلدة، التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
واستخدمت الفتاة، قداحة "ولاعة" للتفريق بين الكمامتين، إذ استطاعت إطفاء النار عن طريق ارتداء الكمامة المغشوشة، بينما لم تستطع إطفاء النار من خلال الكمامة الأصلية.
قررت ممرضة إيطالية الانتحار خوفا على أسرتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابتها بالمرض القاتل، إذ فضلت قتل نفسها بدلا من الموت خوفا ورعبا على أهلها.
في غضون أشهر قليلة، تحول فيروس كورونا المستجد من وباء إلى جائحة، حسبما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث أصبح كابوسًا مفزعًا يهدد دول العالم وأرواح شعوبها.
بينما يحاول العالم السيطرة على الوحش المفترس الذي لا يزال يفتك بالضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهرت اليوم حالة لرجل صيني مصاب بفيروس "هانتا" والمعروف
تتوقع منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة، يمكن أن تكون المركز التالي لوباء الفيروس التاجي المستجد كورونا، الذي يجتاح العالم.
تعليق دار الإفتاء على المهدى المنتظر
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