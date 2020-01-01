بـ"الولاعة".. كيف تفرق بين الكمامة الأصلية والمغشوشة؟

10:09 ص | الخميس 26 مارس 2020
الكمامة الأصلية والتقليد

الكمامة الأصلية والتقليد

كتب: شريف سليمان

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة صينية، تشرح فيه الفرق بين الكمامات الأصلية والمقلدة، التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واستخدمت الفتاة، قداحة "ولاعة" للتفريق بين الكمامتين، إذ استطاعت إطفاء النار عن طريق ارتداء الكمامة المغشوشة، بينما لم تستطع إطفاء النار من خلال الكمامة الأصلية. 

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