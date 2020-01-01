على نغمات"ديسباسيتو".. أهالي الهرم يقضون ساعات الحظر بشرفات منازلهم

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بمنطقة "حسن محمد" بشارع الهرم، قام شخص فيه بالوقوف في بلكونة منزله وقام بعزف أغنية "ديسباسيتو" بالكمانجة الخاصة به، فخرج الأهالي من شرفات المنزل وقاموا بتشجيعه، وعقب الانتهاء من عزف الأغنية قاموا بالتصفيق له.

تزامن ذلك، مع حظر التجول الذي أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه داخل البلاد.

يُعد هذا الفيديو على غرار ما يتم في الدول الأوروبية خاصة إيطاليا، حيث يقوم المواطنون بها بالخروج يوميًا من الشرف المنزلية للغناء والتصفيق في ظل حظر التجول المفروض عليهم لمجابهة الفيروس ذاته.