آلاف التغريدات لدعم مصرية بالإمارات أعلنت إصابتها بفيروس كورونا

لاقى هاشتاج على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حمل عنوان "اللهم اشفي خلود" تفاعلًا كبيرًا بين نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدخل هاشتاج "اللهم اشفي خلود" ضمن أكثر الوسوم المتصدرة لموقع "تويتر" مصر في الساعات الأخيرة.

خلود أحمد هي مصرية مقيمة في أبو ظبي بالإمارات، والتي تعد ضمن الشخصيات الأهلاوية الرائجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

البداية كانت عندما كشفت خلود عن إصابتها بفيروس كورونا في تغريدة يوم أمس الأربعاء قالت فيها: "قدر الله وما شاء فعل، أنا حاليا في الحجر الصحي بعد اكتشاف إني حاملة الفيروس، أهلي وأولادي خضعوا للفحوصات وتبين أن النتيجة سلبية وهيخضعوا كل 72 ساعة للفحوصات تجنبا بأن يكون الفيروس نشط".

وبعدما أعلنت خلود عن إصابتها بالفيروس، تلقت رسائل دعم كثيرة عبر هاشتاج أطلقه الرواد، شهد أكثر من 45 ألف تغريدة في ساعات قليلة.

وحرصت خلود على توجيه الشكر لكل الذين حرصوا على الدعوة لها بعدما كشفت عن إصابتها إذ غردت قائلة: "بشكركم جميعا على رسايلكم ودعائكم.. أنا راضية بأي حاجة من ربنا دعواتكم لأهلي وأولادي، مش هتحمل أي حد فيهم ياخد العدوى مني.. ربنا يحفظكم من كل شر ويحفظلكم أحبابكم".