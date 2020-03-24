بعد واقعة الأسد والقرود.. طبيب يوضح أسباب تجول الحيوانات على الطرق

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجأت العديد من الدول إلى فرض حجر صحي على المواطنين للحد من تفشي الفيروس، الأمر الذي دفع بعض الحيوانات إلى اقتحام الطرق الخالية من السكان، وكان آخرها ظهور أسد الجبال في تشيلي، أمس الثلاثاء.

وتمكنت الشرطة التشيلية من الأمساك به بعد 3 ساعات من تجوله بالشوارع الخالية من السكان، بسبب فرض حظر التجوال هناك للحد من انتشار كورونا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

El Puma llegó a Santiago pic.twitter.com/gQz3I7IhSS — El Caps en casa (@El_Caps) March 24, 2020

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لتجول الحيوانات في الشوارع بالآونة الأخيرة، حيث انتشر مئات القرود في شوارع منطقة "لوبوري" بوسط تايلاند، وسط شجار عنيف بينها، من أجل الحصول ولو على "موزة واحدة"، بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أعداد السياح الذين عادة ما يجلبون لهم الطعام بشكل كبير، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما رصد سكان مدينة مدريد مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.

En Madrid hay pavos reales por las calles pic.twitter.com/svH2OZus3N — BRUNO CABALA (@BRUNO_CABALA) March 19, 2020

ويوضح الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور من خلال حديثه لـ"الوطن"، الأسباب التي تدفع الحيوانات للتجول في الطريق.

وقال "بكير": "هناك 3 أسباب قد تدفع الحيوانات إلى التجول في الشوارع، من بينها نقص الطعام، وذلك بالنسبة للحيوانات المتواجدة في الحدائق، فإذا شعرت تلك الحيوانات بالجوع تبحث عن أي وسيلة للخروج إلى الطرق للبحث عن الطعام".

وأضاف: "أما بالنسبة للبلاد التي تتواجد بالقرب من محميات طبيعية أو صحاري بها حيوانات برية، فتقوم الشوارع الخالية بجذبهم للتجول بها، لأنها تعد بيئة مشابهة للبيئة التي يتواجدون بها، فيعتبرونها كالغابات والصحراء".

وأختتم "بكير" حديثه، قائلا: "عدم مهاجمة الإنسان لها، يعد سببًا رئيسيا في تجولهم بالشوارع، لأنهم لا يشعرون بالقلق من اصطيادهم لخلو السكان من الشوارع، لتصبح الأمور مناسبة تماما لتجولهم بالطرق.