الصحة العالمية تحذر: العالم يواجه نقصا كبيرا بمعدات الحماية الشخصية

10:04 م | الأربعاء 25 مارس 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

كتب: مصطفى الصبري

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حذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن هناك "نقصًا كبيرًا" في الإمدادات الطبية على مستوى العالم، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الأربعاء، إن هذا الأمر سيناقشه في قمة مجموعة العشرين غدا الخميس، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، خلال نفس المؤتمر صحفي: "نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين: يواجه العالم نقصًا كبيرًا في معدات الحماية الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية لدينا، بما في ذلك الأقنعة والقفازات والأثواب والدروع الواقية، ويجب أن تكون حماية العاملين في الرعاية الصحية لدينا على رأس الأولويات".

ولفت إلى ذلك أيضا الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية، خلال المؤتمر، مؤكدا أن جميع عناصر سلسلة التوريد تبدو "تحت ضغط شديد".

وذكر رايان "هناك مشاكل في سلسلة التوريد، والسبب ببساطة هو ارتفاع الطلب، وهناك نقص في معدات الوقاية الشخصية ونقص أجهزة التهوية وغيرها من المنتجات للازمة لمكافحة كوفيد-19 طبيا، علينا أيضًا تجنب نقص الإمدادات الطبية الأخرى، حيث تتعرض سلاسل التوريد للضغوط".

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