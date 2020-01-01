بعد ضبط كمية منها لشوائها.. أصل وجبة الثعابين وخطورتها

"كمية من الثعابين مجهزة كوجبة غذاء".. ذلك ما عثرت عليه مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بداخل شقة مفروشة بها مجموعة من الصينيين، ليثير الأمر دهشة واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين حول كيفية أكل الصينيين للثعابين.

وتعد الثعابين وجبة رئيسية وشعبية لدى الصينيين، إذ تتضمن شوربة الثعابين ما يصل إلى خمسة أنواع مختلفة منها، ويقدم لحم الثعابين مسلوقا أو مشويا وطعمه يشبه الدجاج، مع إضافة بعض التوابل له مثل الزنجبيل وعشب الليمون، ويتم تقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة، وفقا لمواقع "hpsc" و "publichealth" و"The culture".

وقد يتم إضافة عظام لحم الخنزير والدجاج والتوابل إلى الطبق، وتعد شوربة الثعابين شائعة للغاية وخاصة في فصل الشتاء، ويتم تقطيع لحم الثعبان وسلقه لعدة ساعات، وإضافة الفطر إليه، وتشمل أنواع الثعابين الموجودة في الحساء: الكوبرا الصينية السامة، والبايثون، وثعبان الجرس، وثعبان الماء.

أصل وجبة الثعابين

نشأ حساء الثعبان في جنوب الصين، بما في ذلك المنطقة المعروفة في الوقت الحاضر باسم مقاطعة قوانغدونغ، وكان الطبق موجودًا منذ القرن الثالث قبل الميلاد، ومعروف في الأيام القديمة كطبق فاخر يتمتع به الأثرياء، وأصبح منتشرًا في جميع أنحاء الصين في القرن الثامن عشر.

ومن المعروف لدى الصينيين أن لحم الثعابين يعالج بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل، ويقال إنه جيد للدورة الدموية والجلد، ويعطي الجسم طاقة ودفئا.

أضرار تناول الثعابين

التسمم

هناك دائمًا خطر استهلاك سم الثعابين، بخاصة من لحم الثعبان غير المطبوخ أو الخام، حيث يؤدي تناول وجبات الثعابين بشكل غير لائق إلى مضاعفات طبية خطيرة.

وخز العظام الملوثة السامة

إن شبكة عظام الثعابين واسعة للغاية، ويعد تحضير لحم الثعبان فنًا لا يتقنه الكثيرون، ويمكن أن تكون عظام العديد من أنواع الثعابين سامة وملوثة حتى بعد الموت، وهذا يجعل التعامل مع لحم الثعبان من قبل طباخ عديم الخبرة أمرًا خطيرًا للغاية.

خطر العض حتى بعد الموت

إن الفعل الانعكاسي للجهاز العصبي للعديد من أنواع الثعابين يسمح لهم بالعض وحقن السم حتى بعد الموت، وهذا شائع في الثعابين مثل ثعبان كوبرا وراتل.

التلوث الميكروبيولوجي والمعادن الثقيلة

يمكن أن يشكل تناول الزواحف تحديات صحية خطيرة نتيجة لوجود الطفيليات والبكتيريا والفيروسات والمعادن الثقيلة بجسمها، وكشفت دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الأحياء الدقيقة الغذائي: أن تناول الزواحف مثل الثعابين يمكن أن يؤدي إلى داء المشعرات، وداء الخماسي، وسبارجانس.

أمراض تنقلها الثعابين للبشر

سالمونيلا

توجد السالمونيلا عادة في جميع أنواع الزواحف، ويمكن أن تنتشر من الزواحف إلى البشر، عندما يتم وضع شيء ملوث ببراز الزواحف في الفم، مثل شرب أو أكل الثعابين.

وتسبب عدوى السالمونيلا الإسهال والصداع والحمى وتقلصات المعدة، ويمكن أن تؤدي إلى تسمم الدم، والذي قد يتسبب في الوفاة.

بكتيريا كلوستريديوم

تم العثور على الكلوستريديوم على نطاق واسع في البيئة التي تكون فيها الثعابين والزواحف بشكل عام، بما في ذلك التربة والطين، وتسبب البكتيريا التسمم الغذائي والذي قد يؤدي إلى الشلل والوفاة.

داء العطيفة

داء العطيفة هو أحد الأشكال الشائعة للعدوى البكتيرية المعروفة باسم "عدوى كامبيلوبكتر" لدى البشر، ويكون سببها اللحم النيء وغير المطهو جيدا، وتؤدي إلى أعراض تشمل الإسهال وآلام البطن والحمى في غضون 2-5 أيام بعد ابتلاع البكتيريا.

فيروس كورونا

رجّح العلماء مؤخرا أن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد، هو ثعابين تباع في سوق ووهان الصيني للمأكولات البحرية، والتي انتقلت منها إلى البشر، إلا أنه لم يثبت بعد صحة النظرية.