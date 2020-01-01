فيديو.. دار الإفتاء ترد على الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر

03:42 م | الأربعاء 25 مارس 2020
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

كتب: لمياء محمود

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"أنا المهدي المنتظر".. مضمون فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتناعي منذ عدة أيام لشخص يدعى أنه المهدي المنتظر، وهو السؤال الذي ورد لدار الإفتاء المصرية للرد على هذا الفيديو وتوضيح علامات يوم القيامة.

ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر الذي نشرته صفحة الدار على "فيس بوك"، على السؤال في الدقيقة 34، بأن الشخص الذي أدعى أنه المهدي المنتظر وأنه النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو مريض نفسي وعقلي والكلام الذي نشره يدل على عدم العقل.

ووجه "وسام"، رسالة للناس بألا ينشروا مثل هذا الكلام وأن يهملوه تماما ولا يعلقوا عليه، وأن من يقولون مثل هذا الكلام هم مجانين.

وذكر أمين الفتوى، بأن المهدي المنتظر سيظهر بالفعل في آخر الزمان وهو من علامات يوم القيامة، ولكن ليس بذلك الأسلوب المضحك، وحث على عدم نشر مثل هذه الأشياء التي تستخف بعقول الناس.

ونبه "وسام"، أن سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حين حدثنا عن علامات يوم القيامة، ليزداد الناس إيمانا في زمن تكثر فيه الفتن وتكثر فيه دعوات الإلحاد، وتأتي هذه العلامات التي تنبأ بها النبي منذ 15 قرنا، ليزداد المؤمنون إيمانا وتصديقهم بالنبي ويقولون هذا ما وعدنا به الله ورسوله، "وما زادهم إلا إيمانا وتسليما".

 وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 'إذا قامت الساعةُ وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"، ويفعل المؤمن الخير ولايوقف حياته حتى يأتي أجل الله الذي لا مفر منه.

وكان رواد مواقع التواصل، تداولوا فيديو لرجل يقف أمام أحد المساجد في إحدى المحافظات قائلا: "يا أيها الناس، أنا المهدي المنتظر.. بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها، أخبر عني محمد رسول الله، وقد بعثني الله رسولاً إلى الدنيا كلها، أنا المهدي، أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم، أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين، أنا المهدي أملك الناس سبع سنوات، فإن مت قمت قامت القيامة، أنا المهدي، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد".

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