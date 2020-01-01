خلل يهاجم تطبيق فيس بوك في عدد من دول العالم

واجه عدد من مستخدمي موقع التواصل الأشهر على مستوى العالم "فيس بوك" خلل في عمل الشبكة، بعدد من البلدان، حيث أبلغوا عن هذا العطل.

وحسبما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "Downdetector" -المسؤول عن تتبع حالات خلل عمل الشبكات الاجتماعية الكبيرة- فهناك 45% من المستخدمين الذين أبلغوا عن العطل، واجهوا مشاكل في عرض الأخبار على "فيس بوك"، بينما واجه نحو 32% مشكلات في تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية، ويشكو 22% من انقطاع الاتصال الكامل بالشبكة الاجتماعية.

يُشار إلى أنَّ أكبر عدد من الشكاوى، جاء في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وبيرو وتشيلي والفلبين.

وكان أعلن موقع "جي إس إم آرينا" في وقت سابق، أنَّ كل من "فيس بوك" و"انستجرام" و"ديزني"، بدأوا إطلاق إصدارات جديدة لتطبيقاتهم لا تحتاج لوجود سرعات كبيرة من خلال شبكة الإنترنت.