مات متأثرا بكورونا.. قس إيطالي يتبرع لشاب لا يعرفه بجهاز التنفس

03:13 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
كورونا في إيطاليا

كورونا في إيطاليا

كتب: وكالات

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توفى الراهب، دون جوزيبي بيرارديللي، كاهن إبراشية كاسنيجو، وهي قرية صغيرة تقع شمال شرقي ميلانو، عن عمر ناهز الـ72 عاما، بعد أن تبرع بجهاز التنفس لمريض شاب كان يعاني من فيروس كورونا المستجد.

وكان الراهب بيرارديللي يصفونه دائما بأنه "مرح ومفعم بالحماس"، وبعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، نقل إلى أحد المستشفيات بمدينة لوفيري بمنطقة بيرجامو، أحد أكثر المناطق تضررا بالفيروس.

وأوضحت مصادر من المستشفى، أن القس رفض استخدام جهاز التنفس الصناعي الذي جلبوه له، وتبرع به لمريض شاب لم يكن يعرفه، ومات الراهب متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

ولم تنظم جنازة لبيرارديللي، بسبب الحجر الصحي المفروض عليه في إيطاليا، لكن أهل المدينة وقفوا احتراما له في شرفاتهم وصفقوا لما رأوه تصرفا إنسانيا نبيلا يليق بقس جليل.

وقال أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية: "لقد كان كاهنا استمع إلى الجميع، وكان يجيد الاستماع إلى الناس، وكل من لجأ إليه كان يعرف أن بإمكانه الاعتماد على مساعدته".

كما وصفته عمدة مدينة فيورانيو منذ بضع سنوات، كلارا بولي: "كان شخصا عظيما، لا زلت أتذكره على دراجته النارية القديمة، وهو يمر مليئا بالحماس والسلام والفرح، وكان لا يتركنا بمفردنا، لعله الآن يراقبنا ويستمر في الحركة على دراجته النارية في مكان ما هناك وراء السحب".

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