القناع لا يحمي.. فيديو يوضح مدى انتشار السعال في الهواء

01:38 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
السعال

السعال

كتب: وكالات

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لجأت العديد من الدول إلى فرض الحجر الصحي على المواطنين، وطالبتهم بضرورة البقاء في المنازل بقدر الإمكان للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أصبح جائحة عالمية.

وأوضح علماء من جامعة Bauhaus في Weimar الألمانية، ما يحدث عندما نقوم بالسعال، وسبب ضرورة البقاء في المنزل حتى إذا كنت لا تعتقد أنك مصاب بفيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وصور العلماء رجلا يسعل، باستخدام طريقة تسمى طريقة Schlieren، التي تكشف تدفق الهواء بكافة التفاصيل، حيث أظهر الفيديو سعال الرجل بـ6 طرق: التنفس الطبيعي، السعال، السعال في اليد، السعال في الأكمام، السعال في قناع الغبار والسعال في قناع طبي.

وكشفت اللقطات عن مدى انتقال السعال عبر الهواء، حتى في حالة ارتداء الأقنعة، حيث جاء الفيديو وسط العديد من تحذيرات الخبراء من ارتداء قناع الوجه لحماية نفسك من الفيروس.

وقال البروفيسور كونراد فولكر، الذي عمل في الدراسة: "خاصة عند السعال بدون حماية من الفم، يصبح من الواضح مدى انتشار الهواء الذي نتنفسه عبر الغرفة، أفضل ما يمكن فعله هو وضع الذراع على الفم، وأيضا للحفاظ على نظافة اليدين وعدم نقل أي فيروسات أو مسببات للأمراض الأخرى من خلال ملامسة الجسم أو الأسطح".

وتحدث الدكتور باباك أشرفي، وهو طبيب من Zava لـ"Mirror Online": "هناك القليل من الأدلة على أن أقنعة الوجه المعروضة للبيع تساعد بالفعل. يمكن للفيروس أن يدخل في الأعلى والأسفل وربما عبر الألياف".

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