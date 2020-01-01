إنسان أو حيوان.. الأنثى تعيش أطول من الذكر

09:33 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
كبار السن

كبار السن

كتب: مصطفى الصبري

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توصل العلماء والباحثون إلى أن حياة النساء أطول من الرجال، في كل الثدييات تقريبا، سواء إنسان أو حيوان، وذلك من خلال دراسة فرنسية جديدة.

يقول باحثون من مختبر علم القياسات الحيوية وعلم الأحياء التطوري في فرنسا إن متوسط ​​العمر الافتراضي لدى جميع البشر أطول بالنسبة للنساء من الرجال، ووجدوا مؤخرا أن هذا هو الحال أيضًا بالنسبة للثدييات الأخرى، بعد دراسة 101 نوع مختلف من الثدييات من الخفافيش إلى الأسود.

أنشأ الفريق البحثي، بقيادة جان فرانسوا ليميتر، أوسع دراسة تصل إلى التركيبة السكانية للثدييات المكتملة حتى الآن، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في البشر.. النساء تعيش أطول من الرجال بنسبة 7.8%

وجد الباحثون أن معظم الثدييات الإناث تعيش بنسبة 18.6% أطول من نظرائهن الذكور، وهذا أطول من الفجوة بين ذكور وإناث البشر التي تعادل 7.8%.

في البشر، يكون الفرق أكثر وضوحًا في المجموعات الأكبر سنًا، على سبيل المثال تسعة من أصل عشرة من كبار السن، وتحديدا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 110 أعوام، هم من النساء.

أخذ الباحثون هذه المعلومات وفحصوا البيانات الديموغرافية لـ 134 مجموعة من 101 نوع مختلف من الثدييات، ودرسوا أيضًا تجمعات الأوركاس والغوريلا كجزء من الدراسة، واستنتجوا أنه في 60% من الحالات، تعيش الثدييات الإناث أطول من الذكور.

وقال لوميتر: "هذا النمط من النساء الأطول عمراً ثابت من منتصف القرن الـ18، عندما تواجدت أول سجلات ميلاد دقيقة حتى الآن، وفي حين أن العوامل الاجتماعية تعزز الفجوة بين الجنسين في طول العمر، إلا أنه يتم ملاحظة آفاق البقاء الأكبر للنساء على الرجال حتى عندما يتقاسم كلا الجنسين نفس العادات الاجتماعية".

وأشار الباحثون إلى أن الرجال والنساء يظهرون اختلافات في ديناميات الأمراض المرتبطة بالعمر، والتي تتزايد بسبب تزايد الشيخوخة.

وأجريت دراسات سابقة على الفرق في عمر الثدييات من الذكور والإناث على البشر أو الحيوانات، ولكن تضمنت الدراسة الجديدة تكثيف للنظر في جميع البيانات الديموغرافية التي جمعها باحثون آخرون يفحصون تعداد الثدييات.

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