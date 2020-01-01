هل تتسبب العدسات اللاصقة في زيادة خطر الإصابة بكورونا؟

أوضح الخبراء، أن تجنب العدسات اللاصقة واختيار النظارات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي أصاب معظم دول العالم منذ بداية ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي، خاصة في ظل تعرضهم لملامسة أعينهم طوال اليوم.

وذكرت المنظمات الصحية، مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، أنه ينبغي على الناس ألا يلمسوا وجوههم، وخاصة العينين والأنف والفم، لتجنب انتشار الفيروس، بحسب "روسيا اليوم".

وصرحت الدكتورة سونال تولسي من الأكاديمية الأمريكية لطب العيون لـ ABC13، أن استبدال النظارات للعدسات يمكن أن يقلل من التهيج ويجبرك على التوقف عن لمس عينك.

كما يوفر ارتداء النظارات أيضا حماية إضافية إذا عطس أو أصيب شخص بالفيروس عن طريق حماية العين من القطرات المتناثرة، وعلى الرغم من ذلك فهذا لا يوفر سوى حماية محدودة، وما يزال الابتعاد اجتماعيا عن الآخرين هو الطريقة الأكثر جدوى للحد من خطر التعرض للفيروس.

ويرجح إخصائي الجهاز التنفسي في الصين، وانج جوانجفا، أنه أصيب بفيروس كورونا من مريض عبر عينه أثناء وجوده في عيادته الصحية، بحسب ما أوضح، أن عينه أصبحت ملتهبة قبل ظهور الأعراض الأخرى، وقبل تشخيص إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن ذلك حدث لأنه لم يرتد نظارات واقية.

والجدير بالذكر أنه في حالة الاضطرار لارتداء العدسات اللاصقة، فيُنصح بغسل يديك جيدا قبل وضعها في عينك، وكذلك استخدام قطرات الترطيب إذا كانت تسبب الحكة، كما يمكن أن يقلل استخدام الأنسجة لضبط العدسات اللاصقة أيضا من فرص انتشار الفيروس عبر عينيك.