متحف حيوانات في بيت "العمدة": الصيد والتحنيط غيتي

06:55 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
«العمدة» وبعض الحيوانات التى قام بتحنيطها

«العمدة» وبعض الحيوانات التى قام بتحنيطها

كتب: إنجى الطوخى

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يعشق الحيوانات ويراها مصدر إلهام كبير فى الحياة، ومدرسة ما زال يتعلم منها حتى الآن، ليُترجم هذا الحب إلى إنشاء أول نادٍ لصيد الحيوانات فى مدينة المحلة الكبرى، ومتحف للحيوانات فى بيته، الذى يضم حيوانات نادرة قام بتحنيطها. هواية من نوع خاص يمارسها شاكر العمدة، 74 عاماً، مؤكداً أن متحفه يضم كل أنواع الحيوانات والطيور والزواحف والأسماك: «هدفى أن أولادنا يشوفوا الحيوانات دى، ويتعلموا ويعرفوا أن بلادهم غنية بكل حاجة».

يمتلك «شاكر» محلاً لبيع أدوات الصيد، لم يغلق أبوابه منذ عام 1969، وكان مدخله لعالم صيد الحيوانات وتحنيطها: «فيه ناس كانوا بيقولوا لى ممكن تصطاد الحيوانات وتبيعها بأسعار خيالية، خصوصاً للأجانب، بس أنا رفضت وكنت باكتفى بالمشاركة فى البطولات الدولية، وسعيت إنى أعمل نادى لصيد الحيوانات يكون الأول من نوعه فى المحلة، عام 1989، وفعلاً ناس كتير تحمّست للفكرة، وبعده عملت المتحف».

لدى «شاكر» أربع فتيات، ويؤمن بأن هوايته ليست حكراً على الرجال فقط، لذا سعى لتعليمها لبناته، من خلال اصطحابهن معه فى رحلات الصيد المختلفة: «شايف أن البنت زى الولد، وأحياناً بتسد أكتر منه، علشان كده علمت بناتى الصيد، لدرجة أنه كان عندى بنتى الكبيرة، ممكن تاخد بندقية الصيد وتنزل بدرى تصطاد لوحدها بعد ما علمتها كويس، والحيوانات دروس للى عايز يتعلم كل حاجة فى الحياة».

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