لتجنب انتشار كورونا.. سامسونج تغلق أكبر مصانعها

10:58 م | الثلاثاء 24 مارس 2020
سامسونج

سامسونج

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

طلاب "طب بنها" يواجهون فيروس كورونا إلكترونيا

طلاب "طب بنها" يواجهون فيروس كورونا إلكترونيا

"الصحة العالمية": مصر تطبق إجراءات مشددة لاحتواء فيروس كورونا

"الصحة العالمية": مصر تطبق إجراءات مشددة لاحتواء فيروس كورونا

عاجل.. ترامب يلغي تشريع فيروس كورونا المستجد

عاجل.. ترامب يلغي تشريع فيروس كورونا المستجد

بالفيديو.. محاربة فيروس كورونا بلغة الإشارة

بالفيديو.. محاربة فيروس كورونا بلغة الإشارة

استجابت شركة سامسونج، لمطالب الحكومة الهندية، وقررت إغلاق مصنعها المخصص للهواتف في مدينة نويدا بشكل مؤقت، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت سامسونج، أن المصنع الذي افتتح في صيف 2018، يعد أكبر مصنع لها لإنتاج الهواتف الذكية، حيث ينتج سنويا أكثر من 120 مليون هاتف ذكي، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الشركة على أن قرار الإغلاق المؤقت لهذا المصنع جاء استجابة لطلب الحكومة الهندية، التي تقوم باتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتشار عدوى كورونا في البلاد.

وصرح رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة سامسونج في الهند، أن الشركة قررت إغلاق مصنع نويدا حتى الـ25 من مارس الجاري، وتعليق عمليات التصنيع حاليا، وطلبت من موظفيها ومكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير في جميع أنحاء الهند العمل من المنزل.

والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا أصابت عدد كبير من الدول حول العالم، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي.

الأكثر قراءة

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

يسعى مجموعة من الباحثين إلى إجراء تجارب واختبارات جديدة لحسم مسألة انتهاء تواجد الفيروس التاجي المستجد كورونا في الصيف من عدمه، وذلك من خلال دراسة القشور الفارغ
فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم".
بالأسماء.. الصين تكشف عن 3 أدوية تعالج فيروس كورونا المستجد

بالأسماء.. الصين تكشف عن 3 أدوية تعالج فيروس كورونا المستجد

التليفزيون الصيني يكشف عن ثلاثة عقارات تعالج فيروس كورونا المستجد
إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

يجب على جميع العائدين من دول ظهر بها المرض أو القادمين من العمرة التزام العزل المنزلي لمدة 14 يوما
كورونا حقيقي أم مفتعل؟.. وباء كل 100 عام والسر في الرقم 20

كورونا حقيقي أم مفتعل؟.. وباء كل 100 عام والسر في الرقم 20

في غضون أشهر قليلة، تحول فيروس كورونا المستجد من وباء إلى جائحة، حسبما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، حيث أصبح كابوسًا مفزعًا يهدد دول العالم وأرواح شعوبها.