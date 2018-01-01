لتجنب انتشار كورونا.. سامسونج تغلق أكبر مصانعها

استجابت شركة سامسونج، لمطالب الحكومة الهندية، وقررت إغلاق مصنعها المخصص للهواتف في مدينة نويدا بشكل مؤقت، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت سامسونج، أن المصنع الذي افتتح في صيف 2018، يعد أكبر مصنع لها لإنتاج الهواتف الذكية، حيث ينتج سنويا أكثر من 120 مليون هاتف ذكي، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الشركة على أن قرار الإغلاق المؤقت لهذا المصنع جاء استجابة لطلب الحكومة الهندية، التي تقوم باتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتشار عدوى كورونا في البلاد.

وصرح رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة سامسونج في الهند، أن الشركة قررت إغلاق مصنع نويدا حتى الـ25 من مارس الجاري، وتعليق عمليات التصنيع حاليا، وطلبت من موظفيها ومكاتب المبيعات والتسويق والبحث والتطوير في جميع أنحاء الهند العمل من المنزل.

والجدير بالذكر، أن فيروس كورونا أصابت عدد كبير من الدول حول العالم، منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية ديسمبر الماضي.