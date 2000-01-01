"عفيفي" يخصص سيارته لنقل الحالات المرضية: أقل خدمة لولاد بلدي

بعد يوم طويل من البحث عن الركاب، الذين عزف معظمهم عن النزول إلى الشوارع اتباعا لتعليمات الحكومة بالجلوس في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأثناء بحثه في منتصف الليل عن مشواره الأخير قبل عودته للبيت أيضا، وجد رجلا يحمل زوجته التي تعاني من أعراض مرضية شديدة جراء ضيق بالتنفس يرجوه لينقلها سريعا إلى المستشفى ليبادر إلى مساعدته دون تفكير أو مقابل مادي.

محمد عفيفي.. أحد سكان منطقة أرض اللواء، حاول مساعدة غيره في تلك الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد، ليسير على نهج شقيقه الذي قرر قبل أيام تلبية حاجة كبار السن غير القادرين على الخروج من منازلهم حاليا لتجنب الإصابة بالفيروس، تطوعيا أيضا، فحاول تطويع إمكانياته البسيطة من أجل خدمات ضخمة.

"تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي".. هو ما يملكه عفيفي، 35 عاما، بالإضافة لمعرفة قوية بطرق القاهرة الكبرى بأكملها اكتسبها على مدار أعوام عمله التي بدأها في عام 2000، ليقرر استخدامهم من أجل مساعدة الحالات المرضية وغير القادرين بعد قرار غلق المحال التجارية وحظر حركة المواطنين لمنع انتشار كورونا، حيث إنه قبل يومين تفاجأ بالحالة سالفة الذكر التي حاول استغلالها بعض سائقي لأجرة برفع قيمة المشوار، لكنه تعمد توصيلها دون مقابل.

"مقدرش أتأخر عن ولاد بلدي، ودي أقل حاجة ممكن أعملها للناس".. لتلك الأسباب بدأ "عفيفي" توسيع عمله التطوعي من توصيل الركاب المرضى من خلال معارفه وأبناء منطقته "أرض اللواء" إلى جميع المواطنين، وفقا لحديثه لـ"الوطن"، لينشر رقم هاتفه عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فاحتفى به الكثيرون من خارج القاهرة.

باليوم الأول، تلقى مالك السيارة الأجرة، 4 مكالمات عاجلة لنقل حالات مرضية من مناطق مختلفة إلى عدة مستشفيات كمعهد القلب والقصر العيني، وحالة خامسة باليوم التالي طلبت منه نقلها من منزلها بالتجمع الأول إلى معهد الأورام في السادسة صباحا، وهو ما لم يتوان عنه الشاب الثلاثيني، بينما قرر أن يتكفل بمصاريف "كفن" في الفترة المقبلة نظرا لزيادة حالة الوفاة.

لم يهتم ابن منطقة أرض اللواء بالخسائر التي من الممكن أن تلحق به جراء نقل المرضى، كون سيارته تعتمد على الغاز الطبيعي، قائلا: "يعني لو لفيت مصر كلها مش هتكلف 50 جنيه، بس مش مهتم بالفكرة دي أهم حاجة أقدم حاجة للناس، وعلشان كده بعقم العربية على طول ومش خايف حتى من الكورونا".