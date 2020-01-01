"الحوت هيرقص والقوس هيطبخ".. ماذا تفعل الأبراج في الحظر داخل المنزل؟

06:15 ص | الأربعاء 25 مارس 2020
الأبراج في الحظر

الأبراج في الحظر

كتب: منة العشماوي

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منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر، وبدأ المواطنون الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية لتجنب الإصابة بالمرض، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار حظر حركة المواطنين بجميع الطرق العامة اعتبارً من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة اليوم، وذلك لمدة أسبوعين.

وداخل المنزل ربما يشعر البعض بالملل، ولكن تختلف أفعال كل شخص عن الآخر في فترة الحظر حسب المواليد، وهو ما تشرحه خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ"الوطن".

ماذا يفعل كل برج في حظر التجوال داخل المنزل؟

برج الجوزاء

يتصل بالناس للاطمئنان عليهم وتبادل الأحاديث ومعرفة الأخبار ومتابعة الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلها ونشرها للآخرين.

برج الأسد

يقضي وقته في ممارسة الرياضة ويعطي أوامر طوال الوقت مما يسبب مشاكل حيث يعتبر نفسه الملك.

برج الميزان

يهتم بالاستماع للموسيقى أو الأغاني، حيث يستمتع بأي فن والرقص أو الرياضة أيضا ولكن على أنغام موسيقية حيث يجعله يتغلب على شعور القلق ولا يحب ممارسة الرياضة دون موسيقى.

برج الجدي

يعمل على تنظيم وقته وتقسيمه بعناية دقيقة ويستمر في أداء مهامه المهنية وعمل الوجبات المنزلية والاستفادة بكل دقيقة تمر عليه.

برج الحمل

البعض من أصحاب هذا البرج يحبون العزلة وهو ما يعتبر وقت مناسب لذلك، ويكون وقت مناسب لزيادة المعلومات ومشاهدة الأفلام التي تحتوي على معلومات ومتابعة أي شيء مفيد، ويحب الاستماع إلى الموسيقى ذات أنغام عالية في بعض الأوقات.

برج الدلو

يشعر بالضيق من الجلوس في المنزل كونه شخص اجتماعي جدا ولا يستطيع العيش بدون أصدقائه لكنه في نفس الوقت يكون على اتصال معهم عن طريق السوشيال ميديا.

برج القوس

لا يحب الجلوس في المنزل ولديه طاقة كبيرة مما يجعله يلعب رياضة أو يقوم بالطبخ كونه يحب الأكل ويعمل على تفريغ الطاقه فيه.

برج العذراء

يهتم بقراءة الكتب التي لم يكن يستطيع الاطلاع عليها بسبب مهمامه اليومية، ويعتبره وقت رائع لذلك واتباع كل الطرق الصحية كونه يهتم جدا بصحته وتقوية مناعته.

برج الحوت

يحاول أن يهرب من الواقع في الخيال أي أنه يبعد عن القلق والأمراض ويحاول مشاهدة الأفلام أو الرقص على أنغام الموسيقى التي تجعله يتغلب على القلق.

برج الثور

يحب تناول الأكل والطبخ جدا، مما يجعله يقضي الوقت بين المطبخ لطهي الطعام وتناوله.

برج السرطان

طبيعة هذا البرج بأنه يقلق، مما يجعله يشعر بالقلق على نفسه والمحيطين به طوال الوقت، ويحاول الاطمئنان على أسرته ويحتاج لمن يطمئنه ويبحث عن أي شخص يطمئنه، ويكون مشغول بتأمين المنزل من نظافة وتعقيم.

برج العقرب

شخص فضولي مما يجعل جلوسه في المنزل مزعج للمحيطين به كونه يحاول معرفة ومراقبة  كل شيء ومتابعة إذا كان الجميع ينفذون التعليمات الصحية أم لا.

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