5 نصائح لتعقيم المنزل بالكحول الطبي

مع انتشار فيروس كورونا المستجد بدول العالم، تنصح منظمة الصحة العالمية بأهمية غسل اليدين وتعقيم وتطهير الأسطح لتجنب الإصابة بـ"كوفيد 19"، وفي ظل ذلك يتساءل البعض عن طريقة استخدام الكحول الطبي في تعقيم المنزل.

إذا لم يستخدم الكحول بشكل صحيح يتسبب في مخاطر على السلامة العامة

وبحسب "دليل الوقاية من فيروس كورونا"، الذي أصدرته الحكومة الصينية، فعند تعقيم المنزل، سيختار الكثير من الأشخاص استخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي، لكن إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح، فسوف يتسبب ذلك في مخاطر على السلامة العامة.

وعلى الرغم من أن الكحول الطبي مفيد، إلا أن هناك كثيرمن الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدامه.

- لا تستخدم مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي مع الكلور.

- الكحول من المواد القابلة للاشتعال. لذا، يجب إبقاؤه بعيدا عن النار والمواد القابلة للاشتعال.

- عند استخدام الكحول الطبي في تطهير المنزل، يجب فتح النوافذ للتهوية.

- استخدم قطعة قماش نظيفة مغمسة بالكحول الطبي لمسحها أو رشدها أو تطهيرها، وإلا فإن تأثير الإيثانول في الهواء سيرتفع، ما قد يتسبب باندلاع حريق.

- لا تخزن الكثير من الكحول الطبي في المنزل، لأن هذا قد يؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة ويهدد باندلاع حريق.