التأثير الإيجابي والسلبي لولادة هلال شعبان اليوم: بداية مرحلة جديدة

يُولد اليوم في الساعة الحادية والنصف صباحًا هلال شهر شعبان، وسيترك ذلك تأثيرًا إيجابيا أو سلبيًا على الناس، بحسب الأبراج التي ينتمون لها، وذلك فقا لوصف خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ"الوطن".

وشرحت عبير أن هلال شهر شعبان يعتبر بداية مرحلة جديدة لتحمل المسئولية، حيث يولد اليوم عند درجة 4 من برج الحمل في تمام ١١:٢٩ صباحًا بتوقيت القاهرة (٩:٢٩ ص. بتوقيت جرينتش).

و يأتي القمر الجديد متناغمًا مع كوكب "زحل"، ويمنحنا ذلك روح مثابرة وروح عملية وينشر طاقة صبر: "لنكافح بجلد في هذا الوقت العصيب"، بحسب "فؤاد".

وشرحت أن تناغم القمر الجديد مع زحل يساعد على تناول الأمور بجدية، ويدفع الناس لتحمل الواجبات والمسئوليات بشجاعة: "تنبئ ولادة القمر الجديد باستكمال مهام جادة ومعقدة، ويصبح غالبية الناس أكثر رغبة في طلب النصيحة والحكمة من الخبراء والحكماء، ويصبح الكثيرون أكثر رغبة في مشاركة النصائح والمعلومات الصحيحة مع الآخرين"، وفقا لـ"فؤاد".

التأثير السلبي

وأوضحت خبيرة الأبراج أن هناك تأثير سلبي أكبر يأتي من اقتران القمر الجديد مع النجم الثابت "ذنب القيتوس" عند درجة ٢ من الحمل، وكويكب "شيرون" عند درجة ٥ من الحمل، و"القمر الأسود" عند درجة ٦ من الحمل، وأيضا هناك مربع فلكي بين القمر الجديد والعقدة الشمالية للقمر.

وتابعت أن الاقتران مع نجم "ذنب القيتوس" ينبئ بحدوث مصائب مصحوبة بضبط للنفس، والاقتران مع "شيرون" ينشر طاقة ألم نفسي وبدني ناتج من المرض أو من حوادث أو من فقدان: "والمربع مع العقدة الشمالية يجعلنا محاصرين بأفكار سلبية، وميل للعزلة، وقلق حول المستقبل".

وأشارت "فؤاد" إلى أن رغم كل تلك السلبيات، فإن ولادة قمر جديد تنبئ بأن المرض والألم يصحبه بداية مرحلة جديدة من الرعاية والشفاء، وكذلك بداية خطوات إيجابية حتى يأتي هلال رمضان: "سنكون جربنا حقائق عديدة نكتشف بها أنفسنا ومن حولنا من جديد، وسيوجهنا ذلك لاتباع طرق جديدة في الحياة، وهو ما ينطبق مع الأحداث في كورونا مع كورونا يعتبر في ألم ويعقبه شفاء إن شاء الله".

الأبراج الأكثر تضررًا من هذا الوضع الفلكي

ووصفت خبيرة الأبراج أن الأكثر تضررًا هم مواليد أبراج الثور والسرطان والميزان والجدي، والذين يميلون يومي الثلاثاء للخميس لاسترجاع ذكريات مؤلمة حملت لهم أوقات حزن أو خوف أو رفض أو اغتراب أو إيذاء.

ونصحت مواليد هذه الأبراج بالانتباه لصحتهم في الثلاثة أيام بداية من اليوم، لأن المناعة تكون أقل، واستعدادهم للإحباط أكبر، وقد يكونوا عرضة لتغيير إجباري لظروفهم الحياتية: "عليكم بالصبر ومحاولة التماسك أمام أي مشاعر سلبية".