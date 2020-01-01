"الجمهور أون لاين".. مسرح روسي يسمح لشخص واحد بحضور عروضه بسبب كورونا

10:57 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
أحد المسارح الروسية

أحد المسارح الروسية

كتب: وكالات

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ما زال فيروس كورونا يفرض بصمته الخاصة على مختلف الأنشطة والمؤسسات، وفي مدينة بيرم الروسية قرر مسرح أوبرا تشايكوفسكي، أن يسمح لشخص واحد فقط حضور العروض، حيث سيجري اختياره عشوائيا، وسمي هذا المشروع "وجهًا لوجه".

فيما بدأ المسرح عروضه من خلال الإنترنت، حيث يسمح لمتفرج واحد حضور العرض على الهواء مباشرة، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن قناة "كولتورا" الروسية.

ويُذكر أن حظر التجول والتجمعات بسبب الحجر الصحي داخل روسيا، أدى إلى اتخاذ المسرح لهذا القرار للاستمرار على التواصل مع الجماهير.

وقال مدير المسرح، مارات غاتسالوف: "نحن على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد.. فالمتفرج الواحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد"، كما أنه سيجري الكشف من خلال الأطباء على الشخص الذي سيقع عليه الاختيار.

جدير بالذكر، أن هذا المسرح يقع في مدينة "بيرم" الصناعية التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو.

وسجلت السلطات الروسية 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة. 

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