"الصحة العالمية" تحسم الجدل.. هل ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء؟

واصلت منظمة الصحة العالمية، مساعيها نحو توضيح كل الأمور المتعلقة بفيروس كورونا، وتوعية المواطنين حول العالم بكل ما يخص انتشاره.

وأوضحت "الصحة العالمية"، في بيان لها مساء أمس الاثنين، حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص لآخر عبر الهواء.

وأكدت المنظمة، أنه وحتى الآن، لا يوجد أي دليل علمي على إمكانية انتقال الفيروس من مريض إلى شخص سليم عبر الهواء، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وأضافت المنظمة، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن المثبت حتى الآن، هو أن كورونا ينتشر عن طريق رذاذ الأنف والفم، والمخالطة، ويمكن الوقاية منه بنظافة اليد والمباعدة الاجتماعية.