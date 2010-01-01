التدخين كلمة السر.. لماذا الرجال والشباب هم الأكثر إصابة بكورونا؟

يلعب التدخين دورًا واضحًا في فارق الأرقام الملحوظ فيما يتعلق بأعداد مصابي ووفيات كورونا من الرجال والشباب، مقارنة بالأعداد التي أصيبت بالفيروس القاتل من النساء.

الإحصائيات العالمية أشارت وفقًا للبيانات المرصودة بالفعل، إلى أن الرجال والشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث تفوق معدلات الإصابة بين الذكور الإناث بنسب رهيبة.

وبالنظر في الإحصائيات المتعلقة بكل دولة من الدول التي تعاني من الفيروس على حدة، وبدءًا بالأكثر تضررًا في الوقت الحالي، فإن السلطات الصحية الإيطالية أفادت الأسبوع الماضي، بأنه من بين 13882 حالة إصابة بـ كوفيد-19 و803 حالات وفاة بين 21 فبراير و12 مارس، كان الرجال يمثلون 58% من جميع الحالات المصابة و72% من الوفيات، كما أن الرجال المصابين بكورونا ويخضعون للعلاج في المستشفى أكثر عرضة للوفاة بنسبة 75% من النساء.

وبالانتقال إلى الصين، يشير تحليل جميع دراسات ملف كوفيد-19 للمرضى المقدمة في الصين من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020 إلى أن الرجال يمثلون ما يقرب من 60% من المصابين، وفي حساب مفصل لـ 44600 حالة في البر الرئيسي للصين اعتبارًا من 11 فبراير، أفاد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بأن معدل الوفيات بين الرجال الذين يعانون من إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي كان أعلى بنسبة 65% تقريبًا مما كان عليه بين النساء.

حتى بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، قد يؤثر الفيروس التاجي على الأولاد أكثر من الفتيات، وفي تقرير حديث عن 171 طفلاً ومراهقًا عولجوا من كوفيد-19 في مستشفى ووهان للأطفال، كان 61% من المصابين ذكورا.

في كوريا الجنوبية، شكل الرجال 62% من الحالات، وكان الرجال المصابون أكثر عرضة للوفاة بنسبة 89% من النساء.

في أمريكا كان الحال مختلفًا بعض الشيء، إذ أن الظاهرة التي كانت لافتة للانتباه، أنها أكثر الدول في العالم التي عانى شبابها من فيروس كورونا، إذ أن المتعارف عليه حتى اللحظة، أن كبار السن هم الأكثر عرضة بسبب ضعف مناعتهم.

وقال الجراح العام الأمريكي، الدكتور جيروم آدامز، إن الولايات المتحدة تدرس سبب تشخيص الشباب في البلاد بفيروس الرواية التاجي الجديدى بأعداد كبيرة، على عكس الكثير من الدول الأخرى، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الأحد الماضي، إلى أن أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولاية حتى الآن من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، ويمثلون 53% من إجمالي الحالات.

التدخين السبب الأقرب لتفسير الظاهرة

ويمكن تفسير الصورة الناشئة لضعف الذكور تجاه الفيروس التاجي بسهولة من خلال التفاوت الواضح بين الجنسين مع الجذور الاجتماعية والثقافية، حيث في جميع أنحاء العالم، الرجال أكثر عرضة لتدخين السجائر، ويؤدي ذلك إلى إتلاف رئتيهما وتهيئتهما للالتهاب والمزيد من الضرر عند محاربة العدوى.

الجراح العام الأمريكي، الدكتور جيروم آدامز قال في هذا الشأن: "هناك نظريات قد تفسر الأمر بشكل مبدئي، ومنها أننا نعلم أن لدينا نسبة كبيرة من الشباب خصوصا، والناس كلها عموما، في الولايات المتحدة وأيضًا في إيطاليا يدخنون، ولكن حتى الآن لا نعرف إذا كان هذا هو السبب الوحيد أم لا".

في الصين، حيث تعد معدلات تدخين السجائر من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث 54% من الرجال مدخنون حاليون في عام 2010، و8.4% مدخنون سابقون، وفي الاتجاه الآخر، لم تدخن سوى 3.4% من النساء الصينيات، وفقًا لدراسة عام 2016.

في كوريا الجنوبية، كان التفاوت واضحًا جدا، فنصف الرجال البالغين يدخنون مقابل 4% من النساء، وفي إيطاليا، يدخن 28% من الذكور البالغين و20% من الإناث.