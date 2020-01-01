فيديو.. حمو بيكا "نقاش" بسبب كورونا: ده شغلي الجديد.. مفيش فلوس

شارك مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، متابعيه بمقطع فيديو له وهو يقوم بتشطيب شقته بنفسه، متعللًا بمروره بضائقة مالية بسبب توقف العمل على إثر انتشار فيروس كورونا، وقرار نقابة المهن الموسيقية.

وظهر بيكا في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وهو يتكفل بأعمال نقاشة شقته بنفسه، معلقًا: "حمو بيكا بيشتغل في شقته بنفسه".

وقال مطرب المهرجانات خلال مقطع الفيديو: "الصنايعي اللي عايز يعمل واجب معايا يكلمني، عشان أنا خلاص معييش فلوس".

وأضاف: "كلمت كل الناس عشان تقف جنبي مش لاقي حد، ماحدش عايز يعمل معايا واجب وأنا معييش فلوس".

وتابع: "خلاص مافيش صنايعية هتخش الشقة تاني هنا، مافيش مهرجانات ومافيش الشغل ده خلاص، النقاشة شغلي الجديد واللي عايز يشطب شقته يكلمني".

واختتم حديثه في مقطع الفيديو: "كل صنايعي أكلمه يقولي 70 ألف و80 ألف، هجيب منين مافيش فلوس، هو أنا بجيب فلوس من تحت السرير، مافيش مهرجانات تاني أنا عايز أتجوز".