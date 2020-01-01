مع انتشار كورونا.. كيف تتغلب على عادة "لمس الوجه" تجنبا لنقل العدوى؟

في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا في أغلب دول العالم، يحاول سكان الأرض أخذ الاحتياطات اللازمة والكافية لتقيهم من شر انتشار العدوى، إلا أن هناك عادات قد تجعل كل هذه المجهودات في مهب الريح.

واحدة من أهم تلك العادات السلبية تكمن في عادة لمس وجوهنا عن طريق إحدى يدينا، وهي الطريقة الأسهل والأنسب لانتقال العدوى من شخص لآخر، نظرًا لأن العدوى تنتقل عن طريق رذاذ الأنف أو الفم للشخص المصاب، وبالتالي فإن يديك إذا لطخت بالعدوى، ومن ثم لامست بها وجهك، فستكون عرضة لانتقال الفيروس إليك بسهولة.

وبالرغم من تحذيرات الخبراء والأطباء حول العالم للمواطنين بعدم لمس وجوههم، فإن العديد من بيننا ما زال يداوم على تلك العادة، وهو ما يفسره بعض الخبراء وفقًا لما نقله موقع "بي بي سي".

مارتن غرانوولد، عالم نفس بجامعة لايبزيغ بألمانيا، أكد أن لمس الإنسان لوجهه تعد حركة تنظيمية لضبط النفس وتنظيم الانفعالات، وغالبًا ما تكون لا شعورية أو شبه شعورية.

فيما يرى داتشر كيلتنر، أخصائي نفسي بجامعة كاليفورنيا، أن لمس الوجه قد يكون وسيلة لتهدئة المخاوف أو القلق، حيث إن لمس الجلد ينبه المستقبلات الحسية لإطلاق هرمون أوكسايتوسين، والذي بدوره يساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر.

حلول لأزمة ملامسة الوجه

عادة لمس الوجه السيئة خاصة وقت انتشار فيروس كورونا، قد تكون تفسيرًا قويًا لارتداء الأصحاء الكمامة الطبية على وجوههم رغم أنها لا تمنع دخول الفيروسات إلى الجسم، حيث يقول ستيفن غريفين، عالم فيروسات بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، أن ارتداء الكمامات قد يكون حائلًا للشخص بين يده ووجهه.

مايكل هولزويرث، أخصائي علم نفس سلوكي بجامعة كولومبيا، كان له رأي آخر، إذ نصح بتوجيه الناس إلى الإكثار من غسل أيديهم بين الحين والآخر، بدلًا من تحذيرهم من لمس وجههم.

كما يرى هولزويرث، أنه يجب علينا أن نتنبه أثناء ملامستنا لوجهنا، حيث نستبدل أصابعنا بظهر يدينا، لأنه الأقل عرضة للفيروسات والميكروبات، كما نصح هولزويرث الأشخاص الذين يلمسون أعينهم بصورة متكررة بأن يرتدوا نظارات، أو بأن يجلسوا على أيديهم كلما انتابتهم رغبة ملحة في حك أعينهم أو لمسها.

على جانب آخر، قد يكون لبس القفازات خيارًا غير جيد على الإطلاق، لأنها تلتقط أيضا الفيروسات وتنشر التلوث.

وفي النهاية، نصحت منظمة الصحة العالمية للتغلب على تلك المشكلة، بغسل اليدين باستمرار لأنه من الصعب للغاية أن تمنع تلامسها مع وجهك بشكل مطلق، كما نصحت ترك مسافة بينك وبين الآخرين عند التحدث إليهم وتجنب جميع سبل التلامس، مثل المصافحة.