الأطباء يطلقون حملة "العلاج أون لاين": خليك في البيت

خطوة متميزة قادها مجموعة من الأطباء على مستوى الجمهورية، بتدشين سلسلة «جروبات» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتقديم خدمة طبية للمرضى عن طريق تخصيص جزء من أوقاتهم للردّ على الاستشارات المختلفة، لتقليل خروج المواطنين من منازلهم فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا، من الإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة وغيرها من المحافظات، اجتمع الأطباء وأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب فى جميع التخصّصات، لمساعدة الحالات التى لا تستدعى الذهاب للمستشفى، يردون خلال ثوانٍ معدودة على كل الاستفسارات، يتحدثون إلى المريض «أون لاين» وينصحونه بعمل اللازم.

"محمد": بنساعد الحالات غير الحرجة

مهمة إنسانية شارك فيها الدكتور محمد أحمد، معيد فى كلية طب جامعة قناة السويس، إيماناً منه بدور الأطباء فى تلك الفترة، وأنهم على استعداد لبذل قصارى جهدهم حتى تمر الأيام بسلام وتعود الحياة إلى طبيعتها: «بنساعد الحالات غير الحرجة، اللى ماتستدعيش تروح العيادة، زى نزلات البرد العادية بعيداً عن كورونا، وبنحاول نفيد الناس على قد ما نقدر».

يحكى أن الهدف تقليل أعداد الناس فى المستشفيات والعيادات الخاصة، مؤكداً أن سؤال الحالة يتم تقييمه من قِبل الأطباء الموجودين على «الجروب»، وإن كانت تستدعى الذهاب إلى المستشفى يقوم الطبيب بتوجيهها للمكان المناسب: «معظم الناس سألتنا عن نتائج تحاليل، وأدوية بديلة لأخرى نفدت من السوق».

فى الإسكندرية، دشّن مجموعة من الأطباء «جروب» لخدمة المواطنين هناك، وصل عددهم خلال ثلاثة أيام فقط إلى 87 ألف شخص، وانضم إليه 505 أطباء من 25 تخصصاً، لمساعدة المرضى والمحتاجين لاستشارات طبية، استعان الأطباء بالمهندسة عايدة الكيال، لتولى مسئولية إدارته من الناحية التقنية ومتابعة التعليقات ودخول وخروج الناس وتقنين حركة عمله كى يفى بالغرض من إنشائه: «ليّا صديق طبيب اقترح عليّا المبادرة وطلب منى أساعد معاهم فى إدارة الصفحة على السوشيال ميديا ورحبت جداً»، حسب عايدة الكيال، مدرس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

تساعد فى توصيل المريض بالطبيب المتخصّص، تراقب التعليقات وتلعب دور حلقة الوصل بين الحالات والأطباء من مختلف التخصّصات: «ممكن مواطن يدخل يسأل عن حاجة، والطبيب مش موجود، باحاول أوصله بالتخصص اللى بيسأل عليه، علشان ماينتظرش كتير».

وضعت ضوابط للمجموعة، منها منع الإعلانات نهائياً، أو وضع عنوان عيادة أو رقم لطبيب: «مهمة الجروب مساعدة الناس خلال الفترة دى، كإسعافات أولية، لكن مفيش مجال لنشر بوستات أخرى»، تحكى أن أكثر الأسئلة التى ترد إليهم من تخصّصات مثل الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة، وكذلك أمراض الصدر والصحة العامة.