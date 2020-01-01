الأطباء يطلقون حملة "العلاج أون لاين": خليك في البيت

08:03 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
حملة «العلاج أون لاين»

حملة «العلاج أون لاين»

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

نقيب الأطباء: الإعلان عن عدد المصابين من وزارة الصحة وليس أي جهة أخرى

نقيب الأطباء: الإعلان عن عدد المصابين من وزارة الصحة وليس أي جهة أخرى

الأطباء تخاطب الصحة للتأكيد على توفير نواقص المستلزمات لمواجهة كورونا

الأطباء تخاطب الصحة للتأكيد على توفير نواقص المستلزمات لمواجهة كورونا

"جيش مصر الأبيض".. هاشتاج لدعم الأطباء في الحرب على "الفيروس"

"جيش مصر الأبيض".. هاشتاج لدعم الأطباء في الحرب على "الفيروس"

مبادرة لتوزيع مستلزمات على المستشفيات لتأمين الأطباء بالغربية

مبادرة لتوزيع مستلزمات على المستشفيات لتأمين الأطباء بالغربية

خطوة متميزة قادها مجموعة من الأطباء على مستوى الجمهورية، بتدشين سلسلة «جروبات» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتقديم خدمة طبية للمرضى عن طريق تخصيص جزء من أوقاتهم للردّ على الاستشارات المختلفة، لتقليل خروج المواطنين من منازلهم فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا، من الإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة وغيرها من المحافظات، اجتمع الأطباء وأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب فى جميع التخصّصات، لمساعدة الحالات التى لا تستدعى الذهاب للمستشفى، يردون خلال ثوانٍ معدودة على كل الاستفسارات، يتحدثون إلى المريض «أون لاين» وينصحونه بعمل اللازم.

"محمد": بنساعد الحالات غير الحرجة

مهمة إنسانية شارك فيها الدكتور محمد أحمد، معيد فى كلية طب جامعة قناة السويس، إيماناً منه بدور الأطباء فى تلك الفترة، وأنهم على استعداد لبذل قصارى جهدهم حتى تمر الأيام بسلام وتعود الحياة إلى طبيعتها: «بنساعد الحالات غير الحرجة، اللى ماتستدعيش تروح العيادة، زى نزلات البرد العادية بعيداً عن كورونا، وبنحاول نفيد الناس على قد ما نقدر».

يحكى أن الهدف تقليل أعداد الناس فى المستشفيات والعيادات الخاصة، مؤكداً أن سؤال الحالة يتم تقييمه من قِبل الأطباء الموجودين على «الجروب»، وإن كانت تستدعى الذهاب إلى المستشفى يقوم الطبيب بتوجيهها للمكان المناسب: «معظم الناس سألتنا عن نتائج تحاليل، وأدوية بديلة لأخرى نفدت من السوق».

فى الإسكندرية، دشّن مجموعة من الأطباء «جروب» لخدمة المواطنين هناك، وصل عددهم خلال ثلاثة أيام فقط إلى 87 ألف شخص، وانضم إليه 505 أطباء من 25 تخصصاً، لمساعدة المرضى والمحتاجين لاستشارات طبية، استعان الأطباء بالمهندسة عايدة الكيال، لتولى مسئولية إدارته من الناحية التقنية ومتابعة التعليقات ودخول وخروج الناس وتقنين حركة عمله كى يفى بالغرض من إنشائه: «ليّا صديق طبيب اقترح عليّا المبادرة وطلب منى أساعد معاهم فى إدارة الصفحة على السوشيال ميديا ورحبت جداً»، حسب عايدة الكيال، مدرس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

تساعد فى توصيل المريض بالطبيب المتخصّص، تراقب التعليقات وتلعب دور حلقة الوصل بين الحالات والأطباء من مختلف التخصّصات: «ممكن مواطن يدخل يسأل عن حاجة، والطبيب مش موجود، باحاول أوصله بالتخصص اللى بيسأل عليه، علشان ماينتظرش كتير».

وضعت ضوابط للمجموعة، منها منع الإعلانات نهائياً، أو وضع عنوان عيادة أو رقم لطبيب: «مهمة الجروب مساعدة الناس خلال الفترة دى، كإسعافات أولية، لكن مفيش مجال لنشر بوستات أخرى»، تحكى أن أكثر الأسئلة التى ترد إليهم من تخصّصات مثل الأطفال والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة، وكذلك أمراض الصدر والصحة العامة.

الأكثر قراءة

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

يسعى مجموعة من الباحثين إلى إجراء تجارب واختبارات جديدة لحسم مسألة انتهاء تواجد الفيروس التاجي المستجد كورونا في الصيف من عدمه، وذلك من خلال دراسة القشور الفارغ
فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم".
إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

يجب على جميع العائدين من دول ظهر بها المرض أو القادمين من العمرة التزام العزل المنزلي لمدة 14 يوما
كيف نجحت بلدة إيطالية صغيرة في القضاء على كورونا؟

كيف نجحت بلدة إيطالية صغيرة في القضاء على كورونا؟

نجحت بلدة إيطالية صغيرة في خفض الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كورونا بشكل كبير، إذ وصلت إلى صفر حالات طوال الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ مخطط تكتيكي للحد من
طبيب أردني يفجر مفاجأة: شرب الماء الدافئ يقتل كورونا

طبيب أردني يفجر مفاجأة: شرب الماء الدافئ يقتل كورونا

نصح الخبراء بجميع أنحاء العالم بتناول الأطعمة والفيتامينات التي ترفع المناعة من أجل الوقاية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ أنه لا يوجد علاج أو لقاح حتى آل