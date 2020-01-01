"دي نيرو" يناشد محبيه: ابقوا في منازلكم

ظهر الممثل روبرت دى نيرو، فى فيديو مدته 25 ثانية، يخاطب فيه كل محبيه فى العالم كله، ويرجو منهم البقاء فى المنازل خوفاً من الانتشار السريع لفيروس كورونا. قال الممثل الحاصل على جائزتى أوسكار لجمهوره: «نحن جميعاً فى حاجة إلى البقاء فى منازلنا، علينا أن نوقف انتشار هذا الفيروس، يجب أن نتكاتف معاً، ليس فقط لحماية أنفسنا، ولكن لحماية الآخرين، وكبار السن الذين تحبونهم، أرجوكم». ويتمتع «دى نيرو» بشعبية كبيرة فى العالم كله، وشارك كممثل فى أكثر من 100 فيلم، آخرها كان «الرجل الأيرلندى» من إخراج مارتن سكورسيزى، وشارك كل من آل باتشينو وجوى بيشى بطولة العمل.

وقد شارك عدد من النجوم فى حملة «ابقوا فى المنازل» - Stay at home، منهم الممثل كيفين باكون، ولاعب كرة القدم المعتزل الإنجليزى ديفيد بيكهام، ومقدمة البرامج والممثلة ellen degeneres.