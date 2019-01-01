مطعم سوري في دمياط يُهدي جيش مصر الأبيض وجبات ساخنة

مساعدة الطاقم الطبى فى مستشفيات الحميات والتخصصى والصدر فى دمياط، من أطباء وممرضين، بوجبات سريعة، كانت المهمة التى تحمّلها مجموعة من السوريين لدعم الذين يتقدّمون الصفوف الأولى فى الحرب الشرسة ضد فيروس كورونا، وحسب محمد مطر صاحب أحد المطاعم السورية فى محافظة دمياط، وصاحب فكرة المبادرة، فإنه يرى أن أطباء مصر يبذلون جهوداً كبيرة من أجل حماية الوطن من الفيروس القاتل ولا يبالون لحياتهم المعرّضة للخطر فى كل دقيقة.

قرر «مطر» توزيع وجبات على الطاقم الطبى، سواء كانوا أطباء أو تمريضاً أو عمالة، فى مستشفيات دمياط، وهو ما يعتبره أقل واجب: «جئنا إلى مصر منذ 7 سنوات، نعيش مع أهلها على الحلوة والمرة، قاسمناهم حياتهم ولقمتهم، ومن واجبنا أن نقدم الدعم لمن يستحقه»، مطالباً كل القادرين من رجال الأعمال أو ملاك المطاعم والمحال بالعمل على مساعدة هؤلاء الذين لا ينامون ليل نهار فى سبيل إنقاذ أرواح البشر، غير عابئين بحياتهم، حيث لا يتردّدون لحظة فى تقديم الخدمة.

وقد لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً بين أهالى دمياط الذين رحّبوا بها، داعين الجميع ليحذوا نفس حذوهم، خاصة فى ظل الحاجة الملحة للعاملين بمستشفيات المحافظة للمساعدة والدعم.

وأمام سيل الإشادات بما فعله المطعم السورى لتقدير جيش مصر الأبيض، قال «مطر» إنه لم يفعل شيئاً أمام ما وجده من كرم فى بيوت المصريين الذين استقبلوهم بكل ترحاب وعاشوا بينهم آمنين: «إحنا بنرد بعض جمايل المصريين علينا».