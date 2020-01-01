استشاري يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا عبر الأسفلت

02:09 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
الأسفلت

الأسفلت

كتب: حسن شحاته

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استبعد الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، من خلال حديثه لـ"الوطن"، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بقاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الأسفلت لمدة تصل إلى 9 أيام.

وأكد "الأنصاري"، على أن فيروس كورونا سيجد صعوبة في الألتصاق بالأسفلت نهارًا، ويستحيل إلتصاقه في درجة حرارة تتعدى الـ29 درجة مئوية، لأن الغلاف الخارجي للفيرس يتم تحليله من درجة الحرارة العالية لذلك يفقد فاعليته وقدرته على الالتصاق".

كما أشار إلى، أن فيروس كورونا يمكنه الالتصاق ليلا، ولكن لن تتعدى فترة التصاقه بالأسفلت أكثر من 9 ساعات كحد أقصى، وهي نفس فترة التصاقه نهارًا في حالة كانت درجات الحرارة أقل من 29 درجة مئوية، وتغطي الغيوم على الشمس بكثافة.

نصائح يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بكورونا عبر الأسفلت

وقدم "الأنصاري"، بعض النصائح التي ينبغي اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا عبر الأسفلت، كالتالي:

- التزام الأشخاص لمنازلهم، خاصة من الساعة السادسة أو السابعة مساء، وذلك بسبب إمكانية التصاق الفيروس بالأسفلت في ذلك التوقيت.

- تجنب السير على الأسفلت ليلاً بقدر الإمكان، ويسمح للأشخاص الذين يضطرون للعمل في ذلك الوقت بسبب طبيعة وظائفهم ولكن مع الالتزام بكافة أنواع الوقاية الأخرى، كغسل اليدين واستخدام الكحول.

- يفضل ترك الحذاء خارج المنزل في حالة السير به ليلا.

- يُنصح بتعريض الحذاء للشمس نهارًا لتجنب الإصابة بكورونا، لأن درجة حرارتها قادرة على قتل الفيروس على الفور.

والجدير بالذكر، أن الإصابة بفيروس كورونا انتشرت في العديد من دول العالم منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

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