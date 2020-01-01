هل يعيش فيروس كورونا على الأسفلت 9 أيام؟ استشاري يوضح

تداول العديد من نشطاء السوشيال ميديا، أنباء تشير إلى بقاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الأسفلت لمدة طويلة، تصل إلى 9 أيام، الأمر الذي يسبب انتشار الفيروس بشكل كبير في إيطاليا، وكذلك سبب تعقيم الشوارع في الصين.

ويوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة من خلال حديثه لـ"الوطن"، هل ينتقل فيروس كورونا عبر الأسفلت؟

وبدأ "الأنصاري" حديثه قائلا: "يوجد فترتان خلال اليوم نهارًا وليلاً، وكل فترة تختلف عن الأخرى بشأن انتقال الفيروسات، وعند ذكر أن فيروس كورونا يظل على الأسفلت نهارًا لمدة 9 أيام في ظل وجود الشمس، فيعد شيئًا خياليًا لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "الأرقام الرسمية التى أعلنت حتى الآن، ليس هناك أي شيء مثبت علميا سوى الأسطح الخشبية، مثل الشبابيك والأبواب والسيراميك والرخام، يمكن أن يظل الفيروس عليهم لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، والقماش 9 ساعات بحد أقصى".

واستطرد "الأنصاري" حديثه: "الفيرس بيفقد قدرته على الالتصاق بعد تعرضه لدرجة حرارة تتعدى الـ29 درجة مئوية، لأن الغلاف الخارجي للفيرس يتم تحليله من درجة الحرارة العالية لذلك يفقد فاعليته، وبالتالي الفيرس يفقد قدرته على الالتصاق".

وواصل: "درجة الحرارة اللى عندنا بتكون أعلى من 29 نهارًا، لذلك يستحيل تواجده في فترات النهار".

أما بالنسبة لالتصاقه بالأسفلت ليلا، رد "الأنصاري" قائلا: "بالطبع يمكن لفيروس كورونا الالتصاق ليلا، ولكن لن تتعدى فترة التصاقه بالأسفلت أكثر من 9 ساعات كحد أقصى، وهي نفس فترة التصاقه نهارًا في حالة كانت درجات الحرارة أقل من 29 درجة مئوية وتغطية الغيوم على الشمس بكثافة".

جدير بالذكر، أن الإصابة بفيروس كورونا انتشرت في العديد من دول العالم منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية شهر ديسمبر الماضي.