هل يعيش فيروس كورونا على الأسفلت 9 أيام؟ استشاري يوضح

12:43 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
الأسفلت

الأسفلت

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

الرقابة الإدارية تلزم الشركات بإصلاح عيوب الأسفلت بمطروح

الرقابة الإدارية تلزم الشركات بإصلاح عيوب الأسفلت بمطروح

"كورونا" يضع مليار شخص حول العالم تحت العزل

"كورونا" يضع مليار شخص حول العالم تحت العزل

راغب علامة يتبرع بـ25 مليون ليرة لمواجهة كورونا

راغب علامة يتبرع بـ25 مليون ليرة لمواجهة كورونا

إنفوجراف.. "معلومات الوزراء": العزل الاجتماعي يحد من تفشي كورونا

إنفوجراف.. "معلومات الوزراء": العزل الاجتماعي يحد من تفشي كورونا

تداول العديد من نشطاء السوشيال ميديا، أنباء تشير إلى بقاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الأسفلت لمدة طويلة، تصل إلى 9 أيام، الأمر الذي يسبب انتشار الفيروس بشكل كبير في إيطاليا، وكذلك سبب تعقيم الشوارع في الصين.

 ويوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة من خلال حديثه لـ"الوطن"، هل ينتقل فيروس كورونا عبر الأسفلت؟

وبدأ "الأنصاري" حديثه قائلا: "يوجد فترتان خلال اليوم نهارًا وليلاً، وكل فترة تختلف عن الأخرى بشأن انتقال الفيروسات، وعند ذكر أن فيروس كورونا يظل على الأسفلت نهارًا لمدة 9 أيام في ظل وجود الشمس، فيعد شيئًا خياليًا لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "الأرقام الرسمية التى أعلنت حتى الآن، ليس هناك أي شيء مثبت علميا سوى الأسطح الخشبية، مثل الشبابيك والأبواب والسيراميك والرخام، يمكن أن يظل الفيروس عليهم لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، والقماش 9 ساعات بحد أقصى".

واستطرد "الأنصاري" حديثه: "الفيرس بيفقد قدرته على الالتصاق بعد تعرضه لدرجة حرارة تتعدى الـ29 درجة مئوية، لأن الغلاف الخارجي للفيرس يتم تحليله من درجة الحرارة العالية لذلك يفقد فاعليته، وبالتالي الفيرس يفقد قدرته على الالتصاق".

وواصل: "درجة الحرارة اللى عندنا بتكون أعلى من 29 نهارًا، لذلك يستحيل تواجده في فترات النهار".

أما بالنسبة لالتصاقه بالأسفلت ليلا، رد "الأنصاري" قائلا: "بالطبع يمكن لفيروس كورونا الالتصاق ليلا، ولكن لن تتعدى فترة التصاقه بالأسفلت أكثر من 9 ساعات كحد أقصى، وهي نفس فترة التصاقه نهارًا في حالة كانت درجات الحرارة أقل من 29 درجة مئوية وتغطية الغيوم على الشمس بكثافة".

جدير بالذكر، أن الإصابة بفيروس كورونا انتشرت في العديد من دول العالم منذ بداية ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

الأكثر قراءة

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

تجارب جديدة تحسم.. هل ينتهي كورونا في الصيف أم لا؟

يسعى مجموعة من الباحثين إلى إجراء تجارب واختبارات جديدة لحسم مسألة انتهاء تواجد الفيروس التاجي المستجد كورونا في الصيف من عدمه، وذلك من خلال دراسة القشور الفارغ
فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

فيديو.. انهيار مؤذن أثناء رفع الأذان مع جملة "صلوا في بيوتكم"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم".
إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

إصابة دون أعراض.. كيف يتعامل مريض فيروس كورونا في هذه الحالة؟

يجب على جميع العائدين من دول ظهر بها المرض أو القادمين من العمرة التزام العزل المنزلي لمدة 14 يوما
كيف نجحت بلدة إيطالية صغيرة في القضاء على كورونا؟

كيف نجحت بلدة إيطالية صغيرة في القضاء على كورونا؟

نجحت بلدة إيطالية صغيرة في خفض الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كورونا بشكل كبير، إذ وصلت إلى صفر حالات طوال الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ مخطط تكتيكي للحد من
طبيب أردني يفجر مفاجأة: شرب الماء الدافئ يقتل كورونا

طبيب أردني يفجر مفاجأة: شرب الماء الدافئ يقتل كورونا

نصح الخبراء بجميع أنحاء العالم بتناول الأطعمة والفيتامينات التي ترفع المناعة من أجل الوقاية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ أنه لا يوجد علاج أو لقاح حتى آل