الحكومة السورية: إيقاف تصوير الأفلام والمسلسلات بسبب كورونا

فيروس كورونا
أعلنت الحكومة السورية إيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأعلنت رئاسة الوزراء اليوم إيقاف عمليات التصوير التابعة للقطاع الخاص، بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها.
وكان بعض الفنانين انتقدوا استمرار عمليات تصوير المسلسلات في ظل الإجراءات التي يتخذها عدد كبير من البلدان بهدف السيطرة على الفيروس.
وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
يسعى مجموعة من الباحثين إلى إجراء تجارب واختبارات جديدة لحسم مسألة انتهاء تواجد الفيروس التاجي المستجد كورونا في الصيف من عدمه، وذلك من خلال دراسة القشور الفارغ
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انهيار المؤذن، خلال رفع الأذان، بالصيغة الجديدة التي تحتوي على نص "صلوا في بيوتكم".
يجب على جميع العائدين من دول ظهر بها المرض أو القادمين من العمرة التزام العزل المنزلي لمدة 14 يوما
نجحت بلدة إيطالية صغيرة في خفض الإصابات بالفيروس التاجي المستجد كورونا بشكل كبير، إذ وصلت إلى صفر حالات طوال الأسبوع الماضي، بعد تنفيذ مخطط تكتيكي للحد من
نصح الخبراء بجميع أنحاء العالم بتناول الأطعمة والفيتامينات التي ترفع المناعة من أجل الوقاية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ أنه لا يوجد علاج أو لقاح حتى آل
تعليقات الفيسبوك