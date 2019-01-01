الحكومة السورية: إيقاف تصوير الأفلام والمسلسلات بسبب كورونا

01:16 ص | الثلاثاء 24 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (وكالات)

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أعلنت الحكومة السورية إيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت رئاسة الوزراء اليوم إيقاف عمليات التصوير التابعة للقطاع الخاص، بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها.

وكان بعض الفنانين انتقدوا استمرار عمليات تصوير المسلسلات في ظل الإجراءات التي يتخذها عدد كبير من البلدان بهدف السيطرة على الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت  أمس الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

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