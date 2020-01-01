ما سبب إصابة عدد كبير من شباب أمريكا بـ كورونا؟

09:14 م | الإثنين 23 مارس 2020
كورونا

كورونا

كتب: مصطفى الصبري

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يحاول الباحثون والأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية تفسير سبب إصابة الكثير من الشباب وصغار السن هناك بفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم.

وقال الجراح العام الأمريكي، الدكتور جيروم آدامز، إن الولايات المتحدة تدرس سبب تشخيص الشباب في البلاد بفيروس الرواية التاجي الجديدى بأعداد كبيرة، على عكس الكثير من الدول الأخرى، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

53 % من الحالات المصابة بكورونا في نيويورك شباب

وتابع الجراح الأمريكي خلال لقاء تلفزيوني، صباح اليوم الاثنين: "حتى الآن يبدو بالتأكيد أن التركيبة السكانية مختلفة تمام الاختلاف في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى التي شهدت هذه الجائحة في وقت سابق، ونحاول الوقوف على تفسير لذلك".

وأضاف آدامز: "هناك نظريات قد تفسر الأمر بشكل مبدئي، ومنها أننا نعلم أن لدينا نسبة كبيرة من الشباب خصوصا، والناس كلها عموما، في الولايات المتحدة وأيضًا في إيطاليا يدخنون، ولكن حتى الآن لا نعرف إذا كان هذا هو السبب الوحيد أم لا".

وأشار حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أمس الأحد، إلى أن أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولاية حتى الآن من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا، ويمثلون 53% من إجمالي الحالات.

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